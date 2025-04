Spaghetti-Carbonara-Muffins: Pastagenuss im Kleinformat

Spaghetti Carbonara ist eines deiner Lieblingsgerichte? Dann wirst du von diesen Spaghetti-Carbonara-Muffins begeistert sein. Sie sind perfekt als köstlicher Snack für Partys, als originelle Vorspeise beim Dinner oder für einen Brunch. So machst du sie.

Klein, aber oho: Spaghetti-Carbonara-Muffins

Spaghetti Carbonara ist ein klassisches italienisches Nudelgericht, das bei vielen auch hierzulande sehr beliebt ist. Das Gericht zeichnet sich durch seine Einfachheit und den unvergleichlich leckeren Geschmack aus. Wir verleihen dem Klassiker heute einen modernen Twist und bereiten Spaghetti Carbonara als Muffins zu.

Dafür kochen wir zunächst einmal Spaghetti in einem Topf mit Salzwasser al dente. In der Zwischenzeit braten wir etwas Speck in einer Pfanne an. Für sie Soße vermischen wir Eier, Milch, Sahne und Parmesan miteinander und würzen sie mit Salz, Pfeffer und Muskat. Abschließend kommt der Speck dazu.

Nun fetten wir ein Muffinblech ein und lege die Nudeln, die wie vorher abgießen, in die Mulden. Dann gießen wir die Soße drüber und bestreuen die Spaghetti-Carbonara-Muffins noch mit Parmesan. Der Ofen erledigt den Rest und wir können die Muffins nach einer guten Viertelstunde genießen.

Die Muffins sind nicht nur für Genießer, sondern auch für alle, die das Besondere im Alltäglichen suchen. Probiere das einfache und schnelle Rezept gleich aus und lass dich von den leckeren Happen begeistern.

Bei Leckerschmecker findest du übrigens auch die Rezepte für Hackbraten in Muffinform sowie Quiche-Lorraine-Muffins. Zum Frühstück schmecken die Omelett-Muffins mit Käse superlecker. Oder befrage unseren Koch-Bot für weitere Rezeptideen.

Spaghetti-Carbonara-Muffins Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien , online z.B. hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 600 g Spaghetti

Salz

4 TL Öl

250 g Speckwürfel

6 Eier

250 ml Milch

100 ml Sahne

225 g Parmesan gerieben

Pfeffer

Muskat optional

1 TL Petersilie gehackt Zubereitung Koche die Spaghetti nach Packungsanweisung in Salzwasser al dente.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate den Speck darin an.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre Eier, Milch, Sahne und 100 g Parmesan zu einer Soße. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Muskat. Gib anschließend den gebratenen Speck dazu.

Fette das Muffinblech ein.

Gieße die Nudeln ab und lege sie dann in die Mulden.

Verteile die Soße darüber und bestreue die Spaghetti-Carbonara-Muffins mit 100 g Parmesan.

Backe sie im Ofen für 15-20 Minuten.

Bestreue sie vor dem Servieren mit gehackter Petersilie und dem restlichen Parmesan.

