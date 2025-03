Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto: Die musst du probieren

Pasta geht immer! Das sehe sicherlich nicht nur ich so. Wenn sie dann auch noch so schnell zubereitet ist und so lecker schmeckt wie diese Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto, umso besser. Probiere das einfache Rezept am besten gleich selber aus!

Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto: blitzschnell fertig

Pesto hat seinen Ursprung in Ligurien, einer Region im Nordwesten Italiens. Das klassische Pesto alla Genovese besteht aus Basilikum, Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch, Olivenöl und Salz. Mit der Zeit entstanden viele Varianten, die regionale oder individuelle Vorlieben widerspiegeln. Die Kombination von Basilikum mit Senf aus unserem Rezept verleiht dem Pesto eine besondere Würze und macht es zu einer spannenden Abwandlung der klassischen Version.

Für die Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto benötigst du frisches Basilikum, Petersilie,

Parmesan, Knoblauch, Olivenöl, Gemüsebrühe und Senf. Am besten eignet sich ein körniger oder milder Dijon-Senf, da er eine feine Schärfe mitbringt, ohne die anderen Aromen zu überdecken. Wir haben uns für Spaghetti entschieden, denn sie nehmen das Pesto besonders gut auf und machen das Gericht zu einem echten Genuss. Du kannst selbstverständlich aber auch eine andere Pasta deiner Wahl verwenden.

Wenn du klassische Pasta liebst, aber nach einer neuen Idee suchst, bringen Spaghetti mit Basilikum-Senf-Pesto eine angenehme Abwechslung in deine Küche. Dass sie in Windeseile zubereitet sind, macht sie zu einem tollen Gericht für den Feierabend oder die Mittagspause. Lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker lieben wir außergewöhnliche Rezepte. Deshalb haben wir noch weitere tolle Pesto-Rezepte für dich zum Ausprobieren. Wie wäre es mit einem Karottengrün-Pesto oder einem Feta-Pesto? Ein geschmackliches Highlight ist auch das Minz-Pesto.