Griechische Spinatpita mit Feta: mediterraner Genuss

Im Alltag träumt man sich gern in warme, sonnige Länder, um der Kälte und dem tristen Wetter zu entfliehen. Unsere Traumreise führt uns heute nach Griechenland, wo wir in einer Taverne irgendwo an der Küste sitzen. Eine leichte Brise lässt die weißen Vorhänge tanzen, in der Ferne hörst du das Meer rauschen und du futterst ein Stück griechische Spinatpita. Hole dir das Rezept und träume mit uns zusammen!

Griechische Spinatpita in nur wenigen Schritten

Die griechische Küche ist bekannt für ihre frischen Zutaten und Leichtigkeit. Denn wer will bei Hitze schon Gerichte essen, die schwer im Magen liegen? Die Spinatpita oder „Spanakopita“, wie sie auf Griechisch heißt, ist da keine Ausnahme. Mit einer Füllung aus Spinat, Feta und Gewürzen verbindet sie Tradition und Genuss auf wunderbare Weise.

Die Spinatpita ist im Nu zubereitet und unwiderstehlich lecker. Dank ihrer Zutaten ist sie zudem eine wahre Proteinbombe und trumpft mit Vitaminen, Eisen und Antioxidantien auf. Der Feta sorgt darüber hinaus auch für einen geschmacklichen Kick.

Vollgepackt mit Aromen erinnert diese herzhafte Leckerei uns an laue Sommerabende. Genieße sie als einfaches Hauptgericht, leckere Beilage oder schnellen Snack zwischendurch.

Folge dem einfachen Rezept und schon bald wirst du dich fühlen, als würdest du direkt an einem griechischen Strand sitzen.

Griechische Spinatpita Adrianna 4.28 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (online z.B. hier erhältlich 🛒 1 Auflaufform, 24×24 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

175 ml Olivenöl

1 kg TK-Blattspinat

2 Bunde Dill

3 Lauchzwiebeln

2 Eier

400 g Feta

1 TL Salz

Pfeffer

500 g Filoteig ca. 6 Blätter Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Zwiebel und Knoblauch und hacke beides klein.

Dünste die Zwiebel mit etwas Öl in einer Pfanne an und gib den Spinat sowie Knoblauch hinzu. Lass alles einige Minuten dünsten.

Wasche und schneide währenddessen den Dill und die Lauchzwiebeln.

Gib den Pfanneninhalt in eine Schüssel.

Füge die Eier sowie den Lauch und Dill hinzu.

Zerbrösele den Feta und gib ihn mit in die Schüssel. Würze mit Salz und Pfeffer und rühre alles um.

Lege 3 Teigblätter nacheinander in die Auflaufform und bestreiche jedes mit etwas Öl.

Fülle die Spinatfüllung hinein.

Lege die restlichen Teigblätter obendrauf. Bestreiche sie jeweils wieder mit etwas Öl.

Backe die Spinatpita etwa 35 Minuten.

Hole sie aus dem Ofen und lass sie zehn Minuten ruhen. Schneide sie danach in Stücke und serviere sie.

