Spargel-Lasagne: mit und ohne Schinken ein Genuss

Wir vereinen heute zwei absolute Lieblinge miteinander: Es gibt Spargel-Lasagne, die das Beste aus der italienischen und der deutschen Küche vereint. Das Nudelgericht ist wunderbar vielfältig und kann auch mit dem deutschen Kultgemüse kombiniert werden. Wie das schmeckt? Das erfährst du, wenn du dir dieses Rezept abspeicherst und nachkochst.

Rezept für Spargel-Lasagne: schmeckt vegetarisch und mit Fleisch

Wir kochen die Spargel-Lasagne in der vegetarischen Version. Wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, kann unser Rezept um Schinken erweitern. Der erweitert den Geschmack des Ofengerichts um eine würzige Note. Aber auch ohne Fleischzugabe ist die Lasagne ein echter Genuss.

Jetzt im Frühling freuen wir uns über Spargelgerichte, denn die Saison ist jung und die Stangen bleiben uns noch eine Weile erhalten. Sie sind wie gemacht, um daraus nicht nur den Klassiker mit Sauce hollandaise, Kartoffeln und Schinken zuzubereiten, sondern auch einmal ein paar neue Ideen auszuprobieren.

Wie wäre es mit unserer Spargel-Lasagne? Die Kombination aus dem beliebten Gemüse, einer cremigen Béchamelsoße und mildem Mozzarella, der im Ofen eine knusprige Haube bildet, ist einfach unschlagbar.

Übrigens: Du kannst dir überlegen, ob du die Spargel-Lasagne mit weißen oder grünen Stangen zauberst. Weiße Stangen musst du vorher schälen, bei grünen Stangen sparst du dir den Schritt. Somit verkürzt sich auch deine Arbeitszeit um einige Minuten. Achte allerdings darauf, dass du sowohl beim grünen als auch beim weißen Spargel eventuelle holzige Enden abschneidest.

Während der Spargel kocht, kannst du die Soße vorbereiten: Schneide eine Zwiebel und ein Stück Knoblauch in feine Würfel und schwitze sie in Butter an. Dann rührst du Mehl ein und gießt etwas vom Kochwasser des Spargels dazu. Im Anschluss kommen Milch und Sahne mit in den Topf und die Soße wird mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft abgeschmeckt.

Bevor du die Spargel-Lasagne in den Ofen schiebst, streust du noch Mozzarella darüber. Dann geht’s für eine gute halbe Stunde in die Röhre.

Spargel-Lasagne Franziska 4.09 ( 142 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Spargel weiß, grün oder gemischt

Salz

4 EL Butter und etwas mehr fürs Spargelwasser

1 Prise Zucker

1 Spritzer Zitronensaft

1 große Zwiebel

1 Knoblauchzehe

4 EL Mehl

500 ml Kochwasser vom Spargel

300 ml Milch

1 Becher Sahne

Muskatnuss frisch gerieben

Pfeffer

Lasagneplatten

150 g Mozzarella gerieben Zubereitung Schäle oder wasche den Spargel, je nach Art, und entferne holzige Enden. Halbiere zu lange Stangen. Koche den Spargel in Salzwasser, dem etwas Butter, Zucker und Zitronensaft zugefügt wurde, für ca. 8 Minuten.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab. Hacke die Zwiebel und presse 🛒 den Knoblauch.

Zerlasse die Butter in einem Topf und schwitze Zwiebel und Knoblauch darin an.

Siebe das Mehl hinein und schwitze es an. Gieße 500 ml Spargelwasser dazu und rühre gut um.

Gieße nach und nach die Milch und die Sahne dazu und lass die Soße etwas eindicken. Schmecke sie mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Fette eine Auflaufform ein und streiche etwas von der Soße hinein. Schichte dann im Wechseln Lasagneplatten, Spargel und Soße hinein, bis die Zutaten aufgebraucht sind.

Streue den Mozzarella über die Lasagne und backe sie bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 35-40 Minuten. Notizen Wer auf Fleisch nicht verzichten möchte, kann noch 200 g Schinken in der Lasagne verbacken.

