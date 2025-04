Süße Spiegelei-Törtchen, die dein Osterfest unvergesslich machen

In wenigen Tagen feiern wir Ostern. Zeit, kleine Kunstwerke aus dem Ofen zu holen, die nicht nur aussehen wie sonnige Spiegeleier, sondern auch nach Osterfreude schmecken. Schnapp dir die Schürze, leg los und verwandle deine Küche in eine fröhliche Osterbackstube! Diese Spiegelei-Törtchen sind mehr als nur ein hübscher Hingucker und zaubern jedem Gast Begeisterung ins Gesicht.

Spiegelei-Törtchen: So leicht sind sie gebacken

Auf unserem Menüplan stehen schon viele leckere Osterrezepte, dieses darf aber auf keinen Fall fehlen. Die süßen Spiegelei-Törtchen mit Blätterteig sind einfach gemacht und das perfekte Dessert zu Ostern.

Damit es schnell geht, verwenden wir fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal. Diesen rollen wir aus und stechen kleine Kreise aus ihm aus, die wir anschließend im Ofen backen. Währenddessen rühren wir eine zarte Creme aus Quark und Joghurt an und füllen sie in die Törtchen. Zum Abschluss legen wir auf jedes Törtchen noch eine umgedrehte Aprikosenhälfte und die Illusion ist perfekt. Wer mag, kann noch etwas Aprikosenmarmelade erhitzen und die Früchte damit bestreichen. So glänzen die Spiegelei-Törtchen richtig. Nach einer halbstündigen Ruhezeit im Kühlschrank ist die Creme schön fest.

Jetzt brauchst du die Spiegelei-Törtchen nur noch auf deinem Osterbüfett oder als süße Überraschung im Osternest zu platzieren. Leg am besten gleich los und mach Ostern dieses Jahr zum süßesten aller Feste!

Du suchst nach weiteren Leckereien, die aussehen wie Spiegeleier, dann sind die Osterei-Kekse mit Lemon Curd und das köstliche Spiegelei-Dessert perfekt. Richtig süß sind auch die Oster-Cakepops.

Spiegelei-Törtchen Anke 4.05 ( 92 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal Für die Cremefüllung: 2 Blatt Gelatine

250 g Magerquark

100 g Naturjoghurt

50 g Puderzucker

1 TL Zitronensaft

1 Pck. Vanillezucker Für das Topping: 8 Aprikosenhälften aus der Dose

2 EL Aprikosenmarmelade für mehr Glanz Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier.

Rolle den Blätterteig aus und stich mit einer Ausstechform 🛒 8 Kreise (7 – 10 cm Durchmesser) aus ihm aus. Lege sie auf das Backblech und stich noch einen etwas kleineren Ring aus, ohne sie durchzustechen.

Backe die Blätterteigkreise 15-20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Weiche die Gelatine für die Creme nach Packungsanweisung ein.

Verrühre Quark, Joghurt, Puderzucker, Zitronensaft und Vanillezucker in einer Schüssel.

Erwärme die Gelatine und rühre 1 EL Quarkcreme unter. Gib die Mischung dann zur gesamten Creme und verrühre alles gut. Stelle die Creme kühl.

Hole die Blätterteigtörtchen aus dem Ofen und lass sie abkühlen.

Verteile dann die Creme gleichmäßig auf ihnen.

Lege in die Mitte eines jeden Törtchens jeweils 1 Aprikosenhälfte.

Erhitze die Aprikosenmarmelade und bestreiche die Aprikosen dünn damit. Das verleiht ihnen einen schönen Glanz.

Stelle die Spiegelei-Törtchen für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, damit sie schön fest werden.

