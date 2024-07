Spundekäs: ein Stück hessische Tradition

Fast überall in Deutschland ist Ferienzeit. Zeit, die Koffer zu packen und in den Urlaub zu fahren. Aber wo ist es am schönsten, wenn nicht hier bei uns in Deutschland? Wir nehmen dich mit auf eine kulinarische Reise nach Rheinhessen: Es gibt Spundekäs.

Spundekäs: einfach zubereitet, unwiderstehlich im Geschmack

Spunde was? Spundekäs! Der leckere Dip hat eine lange Tradition und gehört fest zur kulinarischen Kultur der Region Rheinhessen in Rheinland-Pfalz. Ursprünglich wurde er als einfache Mahlzeit der ansässigen Winzer zubereitet. Heute genießt man Spundekäs in geselliger Runde, oft bei einer Weinprobe oder einem gemütlichen Abend mit Freunden. Der Name „Spundekäs“ leitet sich vom hessischen Wort „Spund“ ab, was so viel wie Fass oder Zapfen bedeutet – eine Anspielung auf die enge Verbindung zu den Weinbauern.

Die Zubereitung des Spundekäs’ ist denkbar einfach. Du benötigst lediglich Frischkäse, Quark, Butter, Zwiebeln, Knoblauch, Paprikapulver, Salz, Pfeffer und nach Belieben etwas Schnittlauch. Damit er die perfekte Konsistenz und seinen leckeren Geschmack bekommt, lässt du den Dip am besten einige Stunden im Kühlschrank ziehen, bevor du ihn servierst. So können sich die Aromen optimal entfalten.

Traditionell wird Spundekäs mit Laugengebäck serviert, aber auch mit frischem Brot oder Gemüse schmeckt er herrlich. Seine würzige Note passt hervorragend zu Wein, vorzugsweise einem Riesling oder Silvaner aus der Region.

Spundekäs ist nicht nur in Rheinland-Pfalz beliebt, sondern findet auch außerhalb der Region immer mehr Anhänger. Das liegt sicherlich auch daran, dass er so schnell und einfach zuzubereiten ist und sich fantastisch vorbereiten lässt. So kannst du ihn zum Beispiel bei spontanen Besuchen oder als Beitrag zu einem Buffet servieren.

Also, ran an den Quark und genieße selbstgemachten Spundekäs!

