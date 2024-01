Wasche das Fleisch und tupfe es anschließend trocken. Gib das Butterschmalz in einen Bräter oder eine große Pfanne und brate das Gulasch darin an. Gib nach etwa 5 Minuten die Zwiebeln und den Knoblauch hinzu und brate auch sie für 5 Minuten mit an. Würze mit Pfeffer und Salz.