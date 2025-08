Mach dir süße gefüllte Frühstückswraps in nur 10 Minuten

Schneller stand dein Frühstück wahrscheinlich noch nie auf dem Tisch! Diese süßen Frühstückswraps haben uns aufgrund ihrer einfachen Zubereitung und des geringen Aufwands sofort überzeugt. Du hast nur zehn Minuten Arbeit und am Ende trotzdem einen genussvollen Start in den Tag. Viel besser als Müsli und Co.!

Süße Frühstückswraps mit Marmelade, Frischkäse und Apfel

Vor allem unter der Woche bleibt manchen Menschen kaum Zeit, sich ums Frühstück zu kümmern, geschweige denn, dieses auch in Ruhe zu essen. Da sind schnell gemachte Rezepte wie unsere süßen Frühstückswraps natürlich mehr praktisch. Die Zeit, die du bei der Zubereitung sparst, kannst du dir nämlich fürs Essen nehmen.

Die süßen Frühstückswraps bereitest du mit gekauften Tortillafladen aus dem Supermarkt zu. Deshalb sind sie auch so fix fertig. Während du die Fladen entweder in der Mikrowelle oder einer Pfanne ohne Fett erwärmst, bereitest du die Füllung zu. Dafür verrührst du zunächst Frischkäse und Marmelade miteinander. Nach Belieben kannst du beispielsweise auch noch frisch gehackte Minze oder Basilikum unterrühren. Beides eignet sich vor allem zum Verfeinern einer Erdbeermarmelade super.

Nun schneidest du noch einen Apfel klein. Die fruchtigen Stückchen sorgen für Biss und Textur und bilden je nach Sorte einen fein säuerlichen Gegenspieler zur süßen Marmeladencreme.

Sind die Tortillafladen weich und warm, kannst du sie mit dem Fruchtaufstrich bestreichen und den Apfelstücken bestreuen. Jetzt rollst du das Ganze noch zu süßen Frühstückswraps zusammen, halbierst sie nach Belieben in der Mitte, und stapelst sie auf einen Teller. Am besten schmecken sie noch warm. So könnte jeder Tag starten!

Damit es morgens nicht langweilig wird, solltest du dir ein kleines Repertoire kreativer Frühstücksideen aneignen. Wir können dir wärmstens unsere Bratapfel-Pfannkuchen oder unsere Bananen-Pancakes empfehlen. Keine Lust auf süßes Frühstück? Dann schmeckt dir bestimmt unser herzhaft gefüllter Crêpe.