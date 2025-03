Dieses Rezept für süße Ravioli mit Erdbeerfüllung darfst du nicht verpassen

Du kennst Ravioli bisher nur in pikanten Varianten? Dann solltest du jetzt aufpassen, denn in unserem heutigen Rezept bereiten wir süße Ravioli mit Erdbeerfüllung zu, die nicht nur als Dessert, sondern auch als Hauptgericht schmecken. Ab in die Küche mit dir!

Süße Ravioli mit Erdbeerfüllung: schmecken als Dessert oder Hauptgericht

Ravioli sind vielen nur in der herzhaften Variante bekannt, gefüllt mit Ricotta, Spinat oder Fleisch. Doch die italienische Küche kennt auch eine süße Seite und genau hier kommen die süßen Ravioli mit Erdbeerfüllung ins Spiel. Besonders in der Region Emilia-Romagna sind süße, gefüllte Teigtaschen eine beliebte Spezialität, die zu festlichen Anlässen serviert wird. In vielen Familien gehört es zur Tradition, Ravioli in verschiedenen Variationen selbst herzustellen.

Den Teig für die süßen Ravioli machen wir selbst. Dazu verkneten wir Mehl, Hartweizengrieß, Eier, Öl, Wasser, Zucker und eine Prise Salz miteinander. Anschließend muss dieser eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Ausrollen kannst du ihn danach entweder mit einem Nudelholz. Noch besser eignet sich eine Nudelmaschine 🛒. Dann stechen wir mit einem Ausstecher Quadrate aus und bereiten die Erdbeerfüllung aus frischen Erdbeeren, Ricotta und weißer Schokolade zu.

Jetzt füllen wir die süßen Ravioli und drücken die Ränder mit einer Gabel gut zusammen. Zum Schluss garen wir sie in leicht kochendem, gesalzenem und gezuckertem Wasser und lassen sie bei geringer Hitze darin noch weitere fünf Minuten ziehen.

Die süßen Ravioli mit Erdbeerfüllung lassen sich auf verschiedene Weise servieren. Frisch gekocht und mit etwas Puderzucker bestäubt, schmecken sie herrlich leicht. Oder du servierst sie wie wir mit einer Erdbeersoße, frischen Erdbeeren und Minze. Wer es noch raffinierter mag, kann die Ravioli nach dem Kochen in Butter anbraten oder mit einer Kugel Vanilleeis kombinieren. Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Tolle Varianten sind auch die Ravioli mit Walnüssen und Birne und die Kürbis-Parmesan-Ravioli. Du kannst die Teigtaschen übrigens auch aus Toastbrot zubereiten. Bei Leckerschmecker findest du drei leckere Ideen für gefüllte Ravioli aus Toastbrot.

Süße Ravioli mit Erdbeerfüllung Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 140 g Mehl Type 405

70 g Hartweizengrieß

2 Eier

2 EL Öl

1 EL Wasser

1 TL Zucker

1 Prise Salz Für die Erdbeer-Füllung: 150 g Erdbeeren

50 g weiße Schokolade

200 g Ricotta Zum Servieren: Erdbeersoße

frische Erdbeeren halbiert

frische Minze Zubereitung Verknete alle Zutaten für den Teig miteinander. Schlage ihn danach in Frischhaltefolie ein und stelle ihn für 1 Stunde kühl.

Wasche und putze die Erdbeeren für die Füllung und schneide sie in Stücke. Hacke die Schokolade klein. Vermenge Erdbeeren und Schokolade mit dem Ricotta.

Rolle den Nudelteig mit einer Nudelmaschine oder einem Nudelholz dünn aus.

Stich mit einem Ausstecher Quadrate (4×4 cm) aus. Verknete die Teigreste erneut, rolle sie aus und stich weitere Quadrate aus. Mach so lange weiter, bis der Teig komplett aufgebraucht ist.

Gib 1 TL Füllung auf jedes Quadrat, bepinsele die Ränder und lege ein zweites Quadrat obendrauf. Drücke die Ränder mit einer Gabel zusammen.

Bringe leicht gesalzenes und gezuckertes Wasser in einem Topf zum Kochen und gib die Ravioli hinein. Reduziere die Temperatur und lass die süßen Ravioli 5 Minuten im Wasser garen.

Serviere sie mit Erdbeersoße, frischen Erdbeeren und Minze.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.