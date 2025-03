Backe dich glücklich mit unseren Süßkartoffel-Nuss-Croissants

Heute wird es lecker zum Frühstück, denn wir backen Süßkartoffel-Nuss-Croissants.

Ein süß-nussiger Duft breitet sich in deiner Küche aus und in nicht einmal einer halben Stunde kannst du die süßen Leckeren genießen. Zieh die Schürze an, schnapp dir den Teig und lass uns loslegen!

Süßkartoffel-Nuss-Croissants zum Verlieben

Süßkartoffeln stammen ursprünglich aus Südamerika. Spanische Eroberer brachten sie später mit nach Europa, wo sie heute aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken sind. Und auch Nüsse haben es in sich: Schon in der Antike galten sie als „Speise der Götter“. Indem wir beides kombinieren, kreieren wir ein wahres Geschmacksfeuerwerk, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Für die Croissants verwenden wir fertigen Teig aus dem Kühlregal. Wir rollen ihn aus und trennen die vorgeschnittenen Dreiecke ab. Dann schälen wir die Süßkartoffel und raspeln sie grob 🛒. Die Nüsse verrühren wir mit Schmand, Honig und der Süßkartoffel. Danach bestreichen wir die Teigdreiecke mit der Füllung und rollen sie zu Croissants auf. Zum Schluss backen wir die süßen Hörnchen eine Viertelstunde im Ofen und voilà, sie sind fertig.

Die Süßkartoffel-Nuss-Croissants schmecken sowohl warm als auch kalt. Backe sie zum Sonntagsbrunch, als besonderes Mitbringsel oder einfach nur für dich – weil du es kannst und Lust auf sie hast.

Süßkartoffel-Nuss-Croissants Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Croissant-Teig aus dem Kühlregal

1 Süßkartoffel

200 g Schmand

1 EL Honig

50 g Walnüsse gehackt Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und belege ein Blech mit Backpapier.

Rolle den Teig aus und trenne die Dreiecke ab.

Schäle die Süßkartoffel und raspele sie grob.

Verrühre Schmand und Honig miteinander und hebe Nüsse und Süßkartoffel unter.

Verteile die Füllung auf den Teigdreiecken und rolle sie zu Croissants auf.

Backe die Süßkartoffel-Nuss-Croissants für 15 Minuten. Lass sie vor dem Servieren leicht abkühlen.

