So gelingt ein Teufelskuchen vom Blech

Leuchtendes Rot trifft auf strahlendes Weiß: Dieser einfache Teufelskuchen vom Blech ist zwar simpel gebacken, aber trotzdem beeindruckend. Und das liegt nicht nur an seinem Geschmack, sondern eben auch an seinem Aussehen. Wenn du einmal etwas wagen möchtest und Gäste mit Optik überzeugen willst, dann ist dieses Rezept dafür wie gemacht.

Rezept für Teufelskuchen vom Blech

Der klassische Teufelskuchen wird unter anderem mit saurer Sahne oder Buttermilch und Kakao gebacken. Wir haben ihn etwas abgewandelt, und zwar nicht nur, weil wir den Teufelskuchen auf dem Blech backen. Wir färben den Teig zusätzlich mit roter Lebensmittelfarbe ein und verzieren ihn mit einer süßen Buttercreme. Du kannst ihn aber genauso gut mit einem Frischkäse-Frosting garnieren, wenn dir die Buttercreme zu mächtig ist. So oder so sieht der Kuchen mit dem weißen Krönchen toll aus und macht auf dem Kaffeetisch ordentlich etwas her.

Gut zu wissen: Kennst du schon unsere sechs praktischen Tipps für den perfekten Blechkuchen? Erfahre, wie dein Gebäck besonders lecker wird und lies mehr dazu in unserem Leckerwissen!

Der Teig ist schnell angerührt: Wir schlagen Zucker, Vanillezucker und Eier schaumig auf und rühren anschließend geschmacksneutrales Speiseöl und einen Becher saure Sahne ein. Separat davon vermengen wir Mehl, Backkakao, Natron und eine Prise Salz miteinander und geben die Mischung zu den anderen Zutaten. Es kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu, dann werden die Komponenten zügig vermengt. Den Teig verteilen wir auf einem Blech und schieben ihn in den Ofen.

Für die Buttercreme kochen wir zunächst einen Vanillepudding und rühren anschließend die Butter in Stückchen ein. Ist der Kuchen abgekühlt, können wir ihn damit bestreichen und servieren.

