Verrühre nun das Eiklar mit der Prise Salz und dem Zucker zu einer schneeigen Masse. Siebe anschließend das Mehl und die Speisestärke darüber und gib die Eigelbmasse hinzu. Vermenge alles zu einem cremigen Teig, fülle ihn dann in eine mit Backpapier ausgelegte Springform (24 cm Durchmesser) und backe den Kuchen für 15 Minuten bei 180 °C Umluft.

Löse den Kuchenboden aus der Springform, nachdem er abgekühlt ist, drehe ihn mit Hilfe eines Tellers oder einer Servierplatte um und „schnalle“ ihn erneut in die Springform – aber ohne den Boden der Springform, so kannst du den Kuchen später nämlich gleich servieren.

Tauche nun die Löffelbiskuits in abgekühlten Milchkaffee und verteile sie gleichmäßig auf der Creme in der Springform. Bedecke die Löffelbiskuits wieder mit Creme. Wiederhole den Vorgang, bis die Springform gefüllt ist. Achte darauf, dass die letzte Schicht aus Creme besteht. Stelle den Kuchen dann für mindestens vier Stunden – besser über Nacht – in den Kühlschrank.