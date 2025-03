Tortellini-Auflauf Caprese: mediterraner Genuss aus dem Ofen

Ein dampfender Auflauf mit goldbraun überbackenem Käse – was kann es Leckereres geben? Wenn er dann noch mit aromatischen Tomaten, zarten Tortellini und cremigem Mozzarella daherkommt, sind alle glücklich. Der Tortellini-Auflauf Caprese erfüllt alle Kriterien, um dein neues Lieblingsgericht zu werden.

Tortellini-Auflauf Caprese: italienisches Ofenglück

Die Inspiration für diesen Auflauf stammt aus der italienischen Küche. Er vereint die klassischen Aromen eines Caprese-Salats mit den ringförmigen Teigwaren, die traditionell mit einer Mischung aus Schweinefleisch, Parmaschinken, Mortadella, Parmesankäse und Eiern gefüllt werden.

Für den Tortellini-Auflauf Caprese kannst du allerdings auch auf andere Tortellini-Varianten zurückgreifen. Eine Gemüsefüllung, aber auch eine Käsefüllung schmecken darin einfach fantastisch. Für eine etwas kräftigere Note kann Büffelmozzarella sorgen.

Die Zubereitung des Auflaufs ist zudem wirklich simpel. Zu Beginn dünstest du Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit Öl an und gibst Zucker hinzu, der durch die Hitze schön karamellisiert. Dann gibst du Balsamico, passierte und getrocknete Tomaten sowie frisches Basilikum hinzu und lässt die Soße etwas einkochen. Zeitgleich kannst du die Tortellini schon ein paar Minuten in Salzwasser al dente kochen und sie anschließend abgießen. Jetzt brauchst du die Pasta nur noch in eine Auflaufform 🛒 geben, mit der Soße übergießen und Mozzarella und Tomaten hinzugeben. Zum Schluss kommt noch etwas geriebener Parmesan drüber und der Tortellini-Auflauf Caprese wandert für eine Viertelstunde in den Ofen.

Das Gericht ist die perfekte Mischung aus italienischer Eleganz und herzhaftem Comfort Food. Die frischen Zutaten, die cremige Textur und die einfache Zubereitung machen den Auflauf zu einem Essen, das du immer wieder genießen möchtest.

Tortellini-Auflauf Caprese Anke 3.40 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

4 getrocknete Tomaten

1 EL Olivenöl

1 EL Zucker

2 EL weißer Balsamico

1 Dose passierte Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer

150 g Mozzarella

15 Kirschtomaten

1 Bund Basilikum

800 g Tortellini Füllung nach Wahl

100 g Parmesan gerieben Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Schneide die getrockneten Tomaten ebenfalls klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin an. Gib den Zucker dazu und lass ihn karamellisieren.

Lösche mit dem Balsamico ab und füge die getrockneten sowie die passierten Tomaten hinzu. Würze mit Salz und Pfeffer. Lass die Soße einige Minuten einkochen.

Lass den Mozzarella abtropfen und schneide ihn in Stücke. Wasche die Tomaten.

Zupfe die Basilikumblätter ab. Lege ein paar Blätter zum Servieren zurück und hacke den Rest klein. Gib diese zur Soße.

Koche die Tortellini in reichlich Salzwasser für 2 Minuten al dente. Gieße sie dann ab und lass sie abtropfen.

Heize den Ofen auf 200 °C Umluft vor.

Gib die Tortellini in eine Auflaufform, übergieße sie mit der Soße und gib die Tomaten und den Mozzarella hinzu. Streue den Parmesan oben drüber.

Backe den Tortellini-Auflauf Caprese für 10-15 Minuten im Ofen, bis er goldbraun ist.

Garniere ihn vor dem Servieren noch mit den Basilikumblättchen.

