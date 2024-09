Toskanische Bohnensuppe: vereint rustikale Zutaten und köstlichen Geschmack

Der Sommerurlaub ist schon ein paar Wochen her? Kein Problem: Mit dieser toskanischen Bohnensuppe träumst du dich zurück ans Meer. Dieses traditionell italienische Gericht bringt die Aromen und das Flair der Toskana direkt zu dir nach Hause.

Toskanische Bohnensuppe: einfach und lecker

Toskanische Bohnensuppe ist ein echter Klassiker aus der Region, der dich mit einfachen Zutaten in den Bann zieht. Die Hauptzutat der italienischen Suppe sind, wie ihr Name schon sagt, Bohnen. Um genau zu sein, weiße Bohnen. Diese werden zusammen mit Karotten, Sellerie, Schwarzkohl, Tomaten, Speck sowie Gewürzen und Kräutern zu einem köstlichen Gericht kombiniert, das reich an Vitaminen und Ballaststoffen ist, aber auch wunderbar sättigend ist, ohne schwer im Magen zu liegen.

Ein weiterer Pluspunkt dieser Suppe ist ihre Vielseitigkeit. Obwohl sie traditionell mit Cannellini-Bohnen zubereitet wird, kannst du auch andere Bohnensorten wie Borlotti oder weiße Riesenbohnen verwenden. Auch die Schärfe und weiteren Zutaten kannst du ganz nach Geschmack anpassen.

Diese Flexibilität macht die Suppe besonders alltagstauglich. Sie eignet sich hervorragend, um übrig gebliebene Zutaten zu verwerten oder kreativ mit dem zu arbeiten, was du gerade im Vorratsschrank hast.

Egal, ob du sie als Wohlfühlessen an einem kalten Abend genießt oder als leichte Mahlzeit zwischendurch, die toskanische Bohnensuppe überzeugt mit ihrem rustikalen Charme und der Vielfalt an Aromen. Sie schmeckt sogar am nächsten Tag noch besser, wenn die Aromen durchgezogen sind. Reste kannst du einfach im Kühlschrank aufbewahren und bei Bedarf schnell aufwärmen.

Wir bleiben noch einen kurzen Moment in der Toskana und bereiten uns gleich noch einen Bohnensalat zu. Anschließend reisen wir weiter nach Griechenland, wo es Fasolada, eine Tomatensuppe mit weißen Bohnen, gibt. Und weil die Bohnen so lecker sind, zaubern wir und auch gleich noch einen Bohnen-Hummus. Klingt alles lecker, oder?