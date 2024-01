Draußen weht einem die kalte Luft um die Nase und man sehnt sich nach etwas, das einen bis in die Zehenspitzen wärmt. Und auch wenn Weihnachten vorbei ist und die bunten Lichter der Weihnachtsmärkte längst erloschen sind, muss man nicht auf den Genuss einer heißen Schokolade mit Schuss verzichten. Hole dir das kuschelige Gefühl direkt nach Hause – mit einer Tasse „Tote Tante“!

Tote Tante für gemütliche Abende

Die „Tote Tante“ ist nicht nur ein köstliches Getränk, sondern hat auch eine interessante Geschichte. Das Rezept stammt ursprünglich aus Dänemark und ist dort unter dem Namen „Kakao med Fløde“ bekannt. Der Name soll von einer alten Dame stammen, die ihren Kakao gerne mit einem kräftigen Schuss Schnaps genossen hat.

Auch lecker im Winter: heiße Schokolade mit Earl Grey oder beschwipste Minzschokolade zum Trinken. Oder genieße unsere Eggnog-Latte, ein leckerer Kaffeegenuss mit Schuss.

Das süße Heißgetränk ist der Inbegriff eines wohltuenden Wintertrunks. Die Kombination aus süßer Schokolade und einem kräftigen Schuss Lieblingsschnaps – meist Rum, aber auch Amaretto oder Brandy sind beliebt – sorgt für die innere Wärme, die wir alle in der dunklen Jahreszeit so dringend brauchen. Die heiße Schokolade mit dem „kleinen“ Extra ist genau das Richtige, um kuschelige Momente zu schaffen, egal ob alleine unter der Wolldecke oder in geselliger Runde mit Freunden.

Also, mach’s dir gemütlich, genieße einen heißen Becher Tote Tante und vergiss die Kälte des Winters.