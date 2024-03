Kartoffelrezept, ganz edel: knusprige Trüffelpommes

Einmal Pommes Schranke, bitte! So oder so ähnlich klingt es bei fast jedem, der Pommes frites bestellt. Wir servieren dir den beliebten Fastfood-Klassiker heute in einer edleren Variante mit geriebenem Parmesan und feinem Trüffel. Unsere leckeren Trüffelpommes versprechen puren Luxus.

Luxuriöser Kartoffel-Snack: einfaches Rezept für Trüffelpommes

Trüffel sind eine ganz besondere Delikatesse, die wegen ihres intensiven Aromas und Geschmacks beliebt sind, aber auch, weil sie zu den teuersten Lebensmitteln weltweit gehören. Sie sind sehr selten, was ihren Reiz für Feinschmecker nur noch vergrößert. Schon im Altertum galten die Pilze als Leckerbissen. Es finden sich Hinweise darauf, dass bereits die alten Ägypter, Griechen und Römer Trüffel verzehrt haben.

Früher wurden Schweine zur Trüffelsuche eingesetzt, weil sie eine feine Nase haben. Heute nutzt man speziell ausgebildete Hunde. Der Vorteil der Hunde ist, dass sie die Trüffel nicht selber essen.

Wir bereiten die Trüffelpommes sowohl mit Trüffel als auch mit Trüffelöl zu. Doppelt hält besser. Hinzu kommen noch Olivenöl und geriebener Parmesan. Die Zubereitung ist aber wirklich leicht. Rohe Kartoffelstifte werden mit beiden Ölen sowie dem Parmesan vermengt und im Ofen gebacken. Anschließend werden die Pommes noch einmal mit gehobeltem Trüffel vermengt.

Auch lecker und mal was anderes sind unsere knusprigen Süßkartoffel-Pommes oder Polenta-Pommes. Im obigen Video stellen wir dir 3 weitere coole Rezepte mit Pommes vor. Mache dir einen Pommes-Waffel-Burger, Pommes-Muffins oder gefüllte Pommes.

Jetzt geht es aber erst einmal um das Rezept für die Trüffelpommes, in dem wir knusprige Fritten mit dem unverwechselbaren Geschmack von Trüffeln vereinen. Ein Genuss, den man unbedingt probieren sollte! Also, worauf wartest du noch?