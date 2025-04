Vanille-Himbeer-Gugelhupf: Backe dich glücklich

Der Duft von süßer Vanille und frischen Himbeeren weht durch deine Küche – warm, verführerisch, einfach unwiderstehlich. Mit ein paar einfachen Zutaten zauberst du einen Kuchen, der direkt ins Herz trifft. Also, hole die Schüsseln und Zutaten raus, wir backen einen Vanille-Himbeer-Gugelhupf!

Vanille-Himbeer-Gugelhupf: schnell gebacken, noch schneller vernascht

Der Gugelhupf ist unter vielen Namen bekannt und ein echter Klassiker. Im Elsass heißt er „Kougelhopf“ oder „Kouglof“, in Deutschland ist auch „Napfkuchen“. Sein Name leitet sich aus den mittelhochdeutschen Wörtern „Gugel“ (Kapuze oder Mütze) und „Hupf“ (eine Anspielung auf die Hefe, die den Teig aufgehen lässt) ab.

Sein Markenzeichen ist die charakteristische Form, in der er gebacken wird. Sie ist geriffelt und hat einen Kamin (also ein Loch) in der Mitte. Diese Form sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung – ideal für saftige Kuchen!

Der Teig für den Vanille-Himbeer-Gugelhupf besteht aus einem einfachen Rührteig. Butter, Zucker, Eier, Mehl und Backpulver sind die Hauptzutaten. Vanilleextrakt und Himbeeren dürfen aber selbstverständlich nicht fehlen. Denn sie geben dem Kuchen nicht nur den Namen, sondern auch den Geschmack.

Nach einer guten Stunde im Ofen lassen wir den Kuchen abkühlen und toppen ihn zum Schluss mit Puderzucker, frischen Himbeeren und Himbeersoße. Du kannst ihn aber auch mit Schokolade oder Zuckerstreuseln verzieren. Pur oder nur mit Puderzucker schmeckt der Vanille-Himbeer-Gugelhupf aber auch fantastisch.

Backe ihn, probiere ihn, teile ihn – oder genieße ihn ganz für dich allein. Jedes Stück ist purer Genuss.

Einen Gugelhupf kann man immer backen. Lecker ist auch diese Variante mit Kirschen und Schokolade. Der Gugelhupf mit Eierlikör und Mohn schmeckt nicht nur zu Ostern. Und der

Aperol-Gugelhupf schmeckt wie unser Lieblingscocktail.

Vanille-Himbeer-Gugelhupf Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien z.B. hier 🛒 1 Gugelhupfform ⌀ 22 cm, Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 180 g frische Himbeeren

170 g Butter weich

220 g Zucker

1 EL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

3 Eier

250 g Mehl Type 405

2 TL Backpulver Für die Deko: 1 Handvoll frische Himbeeren

Himbeersoße nach Belieben

Puderzucker nach Belieben Zubereitung Fette die Innenseite einer Gugelhupfform (22 cm) ein und bemehle sie. Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Wasche die Himbeeren und lasse sie gut abtropfen.

Vermenge Butter, Zucker, Vanilleextrakt und Salz in einer Schüssel. Gib nach und nach die Eier dazu.

Mische Mehl und Backpulver miteinander und rühre den Mix unter den Teig.

Hebe vorsichtig die Himbeeren unter.

Fülle den Teig in die vorbereitete Form und backe den Vanille-Himbeer-Gugelhupf für 40-50 Minuten.

Mache die Stäbchenprobe und lass ihn dann abkühlen.

Bestäube ihn zum Schluss nach Belieben mit Puderzucker und garniere ihn mit frischen Himbeeren und Himbeersoße.

