Mit diesem Wackelpudding-Eis werden auch Erwachsene wieder zu Kindern

Du liebst es, wenn dich süße Leckereien an deine Kindheit erinnern? Dann wird dir das Wackelpudding-Eis garantiert ein Lächeln aufs Gesicht zaubern! Und das Beste daran: Du brauchst nur drei Zutaten und kannst das bunte Dessert ganz einfach zu Hause zubereiten.

Wackelpudding-Eis: im Nu zubereitet

Wackelpudding ist auch unter dem Namen Götterspeise oder Wackelpeter bekannt. Letzterer Name stammt aus dem 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit benutzte man den Zusatz „Peter“ gern, wenn man etwas scherzhaft umschreiben wollte, so zum Beispiel auch das Hackepeter. Außerdem wackelt die Süßspeise so herrlich, wenn man sie bewegt.

Die beliebtesten Geschmacksrichtungen und Farben für den Wackelpudding sind Waldmeister (grün), Himbeere (rot), Kirsche (rot) und Zitrone (gelb).

Die Zutatenliste für unser heutiges Wackelpudding-Eis könnte nicht einfacher sein: Du benötigst Wackelpudding-Pulver deiner Lieblingssorten, Zucker und Wasser. Mische das Puddingpulver mit dem Zucker und erhitze es dann in Wasser aufgelöst. Danach gießt du die Flüssigkeit in eine vorbereitete Form, lässt sie kurz abkühlen und gefrierst das Wackelpudding-Eis dann für mehrere Stunden.

Wir haben uns für klassische Donutformen entschieden, aber du kannst auch Herzformen oder Blumenformen verwenden. Werde kreativ und nimm, was dir gefällt. Und auch bei der Wahl der Farbe und Geschmacksrichtung bist du ganz frei. Du isst am liebsten rote Götterspeise mit Himbeergeschmack? Dann zaubere dir das Wackelpudding-Eis eben nur genau aus dieser Sorte.

An heißen Sommertagen ist das Eis sicherlich der Renner bei Groß und Klein. Die bunten Farben und der Geschmack erinnern an fröhliche Geburtstagsfeiern und die Kindheit. Worauf wartest du also noch? Probiere es gleich selbst einmal aus!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du liebst kreative Eis-Variationen? Dann probiere doch auch unser selbstgemachtes Spaghetti-Eis, das aussieht wie echte Nudeln mit Tomatensoße. Für den Sommer perfekt sind unser fruchtiges Solero-Eis am Stiel und das schokoladige Milka-Eis am Stiel. Diese drei Rezepte bringen garantiert Abwechslung in deine Eis-Sammlung!

Wackelpudding-Eis Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gefrierzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 32 Stück Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 3 12er-Donutformen Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Wackelpudding Zitronen-Geschmack (gelb)

1 Pck. Wackelpudding Himbeer- oder Kirsch-Geschmack (rot)

1 Pck. Wackelpudding Waldmeister-Geschmack (grün)

240 g Zucker 80 g pro Farbe

1,5 l Wasser 500 ml pro Farbe Zubereitung Spüle die Donutformen mit kaltem Wasser aus.

Vermische je ein Pulver mit 80 g Zucker in einem Topf. Gieße dann je 500 ml Wasser dazu und verrühre alles.

Erhitze den Wackelpudding unter Rühren, bis alles gelöst ist (nicht kochen lassen). Gieße die einzelnen Flüssigkeiten in die Donutformen.

Lass sie kurz abkühlen und lass das Wackelpudding-Eis dann mindestens 2 Stunden gefrieren.

Lass das Eis vor dem Servieren kurz antauen und löse es dann vorsichtig aus der Form.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.