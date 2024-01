Für den durchsichtigen Wackelpudding gibst du alle Zutaten zusammen in einen Topf und erwärmst sie langsam. Achte darauf, nur sehr vorsichtig mit einem Gummispachtel umzurühren, da sonst zu viele Bläschen entstehen könnten, die den Pudding eintrüben würden.

Forme aus Frischhaltefolie drei „Dichtungs“-Schnüre und klemme diese jeweils so zwischen Boden und Ring der Springformen ein, dass später nichts aus den Formen auslaufen kann. Lege in die erste Springform Himbeeren, Heidelbeeren und frische Minze. Gib dann etwas von dem flüssigen (abgekühlten) Wackelpudding darüber – aber nur so viel, dass die Beeren noch herausgucken. Lass den Pudding dann im Kühlschrank ca. eine halbe Stunde anziehen.