Weißer Kalter Hund: ein Kuchen Rezept mit eingebetteten Himbeeren

Erhitze für ein Wasserbad zunächst Wasser in einem Topf. Setze dann eine große Schüsselhinein, schlage die Eier in die Schüssel und gib den Puderzucker dazu. Rühre die Mischung mit einem Handrührgerät schaumig und entferne die Schüssel dann vom Topf. Setze dafür eine andere große Schüssel hinein.

Erhitze für ein Wasserbad zunächst Wasser in einem Topf. Setze dann eine große Schüsselhinein, schlage die Eier in die Schüssel und gib den Puderzucker dazu. Rühre die Mischung mit einem Handrührgerät schaumig und entferne die Schüssel dann vom Topf. Setze dafür eine andere große Schüssel hinein.

Nimm nun ein breites Messer zur Hand und hacke die weiße Kuvertüre in kleine Stückchen. Gib diese anschließend in die neue Schüssel im Wasserbad und lass sie dort zusammen mit dem Kokosfett unter Rühren schmelzen. Schalte die Herdplatte aus und lass die Masse etwas abkühlen. Hebe nun die Ei-Puderzucker-Masse unter.

Nimm nun ein breites Messer zur Hand und hacke die weiße Kuvertüre in kleine Stückchen. Gib diese anschließend in die neue Schüssel im Wasserbad und lass sie dort zusammen mit dem Kokosfett unter Rühren schmelzen. Schalte die Herdplatte aus und lass die Masse etwas abkühlen. Hebe nun die Ei-Puderzucker-Masse unter.