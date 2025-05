Der ultimative Strudelgenuss: So hast du Weisskraut noch nie gegessen

Weisskraut kommt bei dir eher selten oder nur als Beilage auf den Tisch? Dann wird es jetzt Zeit, das zu ändern. Denn das Gemüse kann noch so viel mehr als nur die Nebenrolle zu spielen. Um dir zu zeigen, welch wunderbare Köstlichkeiten man daraus zubereiten kann, haben wir uns mit Mildessa zusammengetan und ein leckeres Strudel-Rezept gezaubert. Es kombiniert das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert mit Kartoffeln, Petersilie und luftig-knusprigem Filoteig. Hungrig? Legen wir los!

So gelingt dir der Weisskraut-Kartoffel-Strudel zu Hause

Bestimmt hast du schon öfter gehört, dass fermentierte Lebensmittel super für das Mikrobiom deines Darms sind. Die durch die Gärung entstehenden Milchsäurebakterien fördern nämlich die Darmgesundheit und sorgen dafür, dass du die Nährstoffe aus dem Essen noch besser aufnehmen kannst. Wahnsinn, oder?

Trotzdem kann es manchmal schwierig sein, genug davon in den eigenen Speiseplan zu integrieren. Neben Dingen wie Kefir, eingelegten Gurken, Kimchi und Co. zählt auch Weisskraut zur Liste an darmfreundlichen Lebensmitteln. Aber mal Hand aufs Herz: Wie oft isst du welches? Wenn deine Antwort „selten“ lautet, könnte sich das jetzt ändern.

Gemeinsam mit Mildessa zeigen wir dir, dass fermentierter Weisskohl nicht langweilig, altmodisch und etwas aus Omas Vorratsschrank sein muss. Mit dem Mildessa Bio Weisskraut fermentiert bekommt das Kohlgemüse ein neues Image und endlich die Aufmerksamkeit, die es unserer Meinung nach verdient. Von wegen nur Beilage! Es macht sich auch super in bunten und mit Nährstoffen vollbepackten Bowls, als Füllung in Wraps oder frisch als Salat.

Das Tolle: Das fermentierte Bio Weisskraut von Mildessa kommt bereits „ready to eat“ in einem mikrowellengeeigneten Beutel daher. Das macht die Zubereitung kinderleicht. So kannst du ganz ohne großen Aufwand und jederzeit eine Portion davon genießen. Oder es für andere Rezepte wie zum Beispiel unseren Weisskraut-Kartoffel-Strudel verwenden. Da freuen sich die kleinen guten Bakterien in deinem Darm bestimmt.

Beginne damit, Kartoffeln in reichlich Salzwasser zu kochen. Sobald sie fertig sind, schälst du sie und lässt sie kurz abkühlen. Wasche und hacke derweil Petersilie fein. Diese verwenden wir auch für die Füllung unseres Strudels. In der Zwischenzeit kannst du ein paar Filoteig-Blätter auf einem großen Küchentuch nebeneinander auslegen und mit Wasser bestreichen. Das sorgt zum einen dafür, dass die Blätter nicht austrocknen. Zum anderen bleiben so schön aneinander kleben. Nun bestreust du den Teig mit Petersilie und legst eine weitere Schicht Teigblätter obendrauf. Drücke alles an und bestreiche das Ganze wieder mit Wasser. Diesen Prozess wiederholst du erneut.

Im Anschluss drücken wir die Kartoffeln durch eine Presse und verteilen sie am unteren Ende des Strudelteigs. Als letztes verteilen wir dann das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert darauf. Danach wird alles auf- und zu einer großen Schnecke gerollt und für eine halbe Stunde im Ofen knusprig gebacken. Wir servieren den Weisskraut-Kartoffel-Strudel mit Sour Cream. Guten Appetit!

Kraut mal anders: Hättest du gedacht, dass Weisskraut so vielseitig ist? Wenn du nun auf den Geschmack gekommen bist, solltest du unbedingt auch unsere Rezepte für Weisskraut-Brötchen und Weisskraut-Fenchelsalat probieren. Oder du kombinierst das Mildessa Bio Weisskraut fermentiert doch ganz klassisch als Beilage zu einer Bratwurst aus dem Airfryer.