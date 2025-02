Deftiges aus dem Ofen: Westernpfanne mit Mais und Bohnen

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Scheiben. Würze diese mit dem Öl, 1 TL geräuchertem Paprikapulver, 1 TL Paprikapulver edelsüß, dem Oregano sowie Salz und Pfeffer.

Schäle die Kartoffeln und schneide sie in Scheiben. Würze diese mit dem Öl, 1 TL geräuchertem Paprikapulver, 1 TL Paprikapulver edelsüß, dem Oregano sowie Salz und Pfeffer.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebeln und schneide sie in Ringe.

Wasche die Bohnen, schneide die Enden ab und blanchiere sie in einem Topf mit kochendem Wasser für etwa 4 Minuten. Gieße sie dann ab und schrecke sie mit kaltem Wasser ab. Lass die grünen Bohnen abtropfen.

Gieße die Kidneybohnen und den Mais in ein Sieb und lass sie abtropfen.