Wie gesund sind eigentlich Pflaumen?

Pflaumen gehören zu den beliebtesten Früchten, die nicht nur durch ihren süßen Geschmack, sondern auch durch ihre zahlreichen gesundheitlichen Vorteile überzeugen. Doch wie gesund sind Pflaumen wirklich? Wir gehen der Frage einmal auf den Grund.

Wie gesund sind Pflaumen: kleine Früchte mit großer Wirkung

Pflaumen sind wahre Nährstoffwunder. Sie versorgen dich mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen, die für deine Gesundheit wichtig sind. Besonders hervorzuheben ist der hohe Gehalt an Vitamin C, das dein Immunsystem stärkt und dich vor Krankheiten schützt. Auch Vitamin K, das für die Blutgerinnung und die Knochengesundheit wichtig ist, ist in Pflaumen reichlich enthalten.

Neben Vitaminen enthalten Pflaumen auch eine gute Portion Ballaststoffe. Diese unterstützen deine Verdauung und helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Kalium, ein weiterer wertvoller Mineralstoff in Pflaumen, spielt eine wichtige Rolle für die Funktion deiner Muskeln und Nerven.

Antioxidantien: die natürlichen Schutzschilde

Pflaumen sind auch reich an Antioxidantien, die deine Zellen vor Schäden durch freie Radikale schützen. Freie Radikale sind instabile Moleküle, die durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung oder Umweltverschmutzung entstehen und deine Zellen angreifen können. Die in Pflaumen enthaltenen Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin neutralisieren diese schädlichen Moleküle und helfen so, deine Zellen gesund zu erhalten.

Besonders hervorzuheben ist der hohe Gehalt an Anthocyanen, die den Pflaumen ihre tiefviolette Farbe verleihen. Anthocyane haben entzündungshemmende Eigenschaften und können das Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs senken.

Verdauungsfördernde Wirkung von Pflaumen

Wer regelmäßig Pflaumen isst, tut seiner Verdauung etwas Gutes. Die in Pflaumen enthaltenen Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und sorgen so für eine geregelte Verdauung. Vor allem getrocknete Pflaumen, auch Zwetschgen oder Backpflaumen genannt, sind für ihre abführende Wirkung bekannt. Sie enthalten Sorbit, einen natürlichen Zuckeralkohol, der Wasser in den Darm zieht und so die Darmbewegung anregt.

Ein weiterer Vorteil der Ballaststoffe ist, dass sie ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl vermitteln. Dadurch kannst du Heißhungerattacken vorbeugen.

Allerdings solltest du nicht zu viele Pflaumen essen, denn sie können zu Durchfall führen. Als Richtwert gilt eine Menge von 150 Gramm pro Tag. Trockenpflaumen wirken in hohen Mengen sogar noch abführender.

Pflaumen und die Herzgesundheit

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit eine der häufigsten Todesursachen. Die gute Nachricht: Pflaumen können helfen, dein Herz zu schützen. Die in ihnen enthaltenen Antioxidantien und Ballaststoffe senken den Cholesterinspiegel, indem sie die Aufnahme von Cholesterin im Darm verringern. Ein niedriger Cholesterinspiegel wiederum senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Darüber hinaus hilft das Kalium in Pflaumen, deinen Blutdruck zu regulieren. Kalium wirkt als natürlicher Gegenspieler zu Natrium, das in vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten ist und den Blutdruck erhöhen kann. Eine kaliumreiche Ernährung unterstützt also die Aufrechterhaltung eines gesunden Blutdrucks und schützt Dein Herz.

Pflaumen für die Knochengesundheit

Pflaumen enthalten nicht nur Vitamin K, sondern auch Phosphor und Magnesium, die allesamt wichtig für starke Knochen sind. Vitamin K spielt eine zentrale Rolle bei der Knochengesundheit, indem es die Produktion von Osteocalcin, einem Protein, das zur Knochendichte beiträgt, unterstützt. Studien haben gezeigt, dass der regelmäßige Verzehr von Pflaumen die Knochendichte erhöhen und das Risiko für Osteoporose verringern kann.

Pflaumen und die Hautgesundheit

Nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich tun dir Pflaumen gut. Die in Pflaumen enthaltenen Vitamine und Antioxidantien unterstützen die Gesundheit deiner Haut. Vitamin C fördert die Kollagenproduktion, die für eine straffe und elastische Haut wichtig ist. Antioxidantien schützen die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen und können vorzeitiger Hautalterung vorbeugen.

Du kannst Pflaumen nicht nur essen, sondern auch als natürlichen Bestandteil in Hautpflegeprodukten verwenden. Ein Pflaumenextrakt in Cremes und Lotionen spendet Feuchtigkeit und verleiht der Haut ein frisches Aussehen.

Pflaumen schmecken pur lecker, lass sich aber auch zu Aufstrich, Kompott oder in süßen Gebäcken verarbeiten. Mit dem Pflaumen-Birnen-Chutney versüßt du dir jedes Frühstück. Für alle Backfans ist unser Pflaumenkuchen aus der Kastenform ein Highlight, denn er ist blitzschnell zubereitet. Und dieser Pflaumenlikör ist toll zum Verschenken oder selbst genießen.

Pflaumen sind nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Sie liefern wertvolle Nährstoffe und können deine Gesundheit auf vielfältige Weise unterstützen. Ob zur Förderung der Verdauung, zum Schutz deines Herzens oder zur Stärkung deiner Knochen – Pflaumen sind wahre Alleskönner. Integriere diese vielseitigen Früchte in deinen Speiseplan und profitiere von ihren zahlreichen gesundheitlichen Vorteilen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.