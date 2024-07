Wilde Hilde: schnelles Schichtdessert mit Erdbeeren und Sahne

Schon einmal was vom Dessertmagen gehört? Egal, wie viel wir schon gegessen haben, in dem kleinen extra Platz im Bauch ist immer noch eine Ecke frei für Nachtisch – so der Mythos. Biologisch belegt ist das zwar nicht, aber irgendwie stimmt es trotzdem, dass wir auf etwas Süßes nach dem Essen nicht verzichten wollen, können und müssen. Vor allem dann nicht, wenn es so köstlich ist wie die Wilde Hilde, eine Süßspeise, die leicht gemacht und unwiderstehlich ist.

Rezept für Wilde Hilde: Platz für Nachtisch ist immer

Zugegeben, der Name Wilde Hilde mag vielleicht zunächst leichtes Stirnrunzeln hervorrufen. Wer aber erst einmal einen Blick auf das Schichtdessert geworfen hat, bei dem glätten sich die Falten sicher ganz schnell wieder. Zu verführerisch sehen die süßen Etagen aus Erdbeeren, Löffelbiskuit, Sahne und Baiser aus. Hat man dann den ersten Löffel probiert, ist man vollends überzeugt: Wilde Hilde ist der neue Lieblingsnachtisch!

Übrigens: Wilde Hilde mit Himbeeren oder anderem Obst schmeckt ebenso fruchtig und gut.

Nur 20 Minuten braucht man, um die Wilde Hilde zuzubereiten. Genauso kurz liest sich die Zutatenliste, auf der neben Erdbeeren und Sahne lediglich Vanillezucker, Zucker, Löffelbiskuits und Baiser stehen. Natürlich kannst du auch andere Kekse verwenden, aber die zuckrigen, luftigen Löffelbiskuits passen unserer Meinung nach einfach am besten zu dieser Komposition. Als Alternative könntest du aber auch auf Amarettini-Kekse zurückgreifen, die ebenso fluffig sind.

Starte mit dem Waschen der Erdbeeren und dem Entfernen des Grüns. Anschließend schneidest du die Früchte klein und stellst sie zunächst beiseite. Jetzt wird Sahne mit Zucker aufgeschlagen. Dann nur noch die Kekse und den Baiser zerkrümeln und ans Schichten machen – das war’s!

Gut zu wissen: Auch wenn man es im Internet immer wieder liest, solltest du Erdbeeren nicht in Salzwasser waschen. Warum Natron eine bessere Wahl ist, verraten wir dir in unserem Leckerwissen. Außerdem spannend: Erfahre, wie du im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt reife Erdbeeren erkennen kannst.

