Winterlicher Gemüseauflauf mit Gnocchi und Käse-Senf-Kruste

Die Tage sind aktuell recht ungemütlich: grau, windig, kalt und nass, dazu wird es spät hell und früh wieder dunkel. Wir bekämpfen das Saisontief mit einem winterlichen Gemüseauflauf, der jetzt für gute Laune und gefüllte Bäuche sorgt.

Rezept für winterlichen Gemüseauflauf: eine Auflaufform voller guter Zutaten

In unserem winterlichen Gemüseauflauf tummeln sich allerhand leckere Zutaten. Wir verwenden Gemüse wie Pastinaken, Karotten und Lauch. Außerdem kommen Süßkartoffeln und Gnocchi dazu. Die Zutaten werden von einer cremigen Soße umarmt und obendrauf landet eine Käse-Sahne-Senfkruste. Klingt kompliziert? Keine Bange, ist es nämlich nicht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie’s geht.

Zunächst kümmern wir uns ums Gemüse: Wir schälen und waschen Süßkartoffeln, Porree und Co. und schneiden alles klein. Diese Zutaten füllen wir anschließend in eine Auflaufform🛒 und mischen sie mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Danach schieben wir die Form schon einmal in den Ofen, um das Gemüse vorzubacken.

Derweil rühren wir die Soße an und zerlassen dafür zunächst Butter in einem Topf. Im nächsten Schritt rühren wir Mehl ein und gießen Milch und Brühe dazu. Die Soße verfeinern wir mit Thymian und schmecken sie mit frisch geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Nun verrühren wir noch saure Sahne, Senf, geriebenen Käse und Paniermehl. Diese Zutaten ergeben später im Ofen eine herrliche Käse-Senf-Kruste. Klingt verlockend, nicht wahr?

Und schon sind wir in den letzten Zügen! Wir holen die Auflaufform wieder aus dem Ofen und geben die Gnocchi dazu. Dann vermischen wir die Zutaten mit der Soße und verteilen danach die Käse-Sahne-Mischung darüber. Erneut wandert die Form in den Ofen, wo der winterliche Gemüseauflauf fertig gebacken wird.

Auch unser Rosenkohl-Kartoffelauflauf und unser Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln sind wie gemacht für kalte Tage. Oder wie wäre es mit einem Bohnen-Kartoffel-Auflauf? Du hast die Wahl!

Winterlicher Gemüseauflauf Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Süßkartoffeln

2 Karotten

2 Pastinaken

1 große Zwiebel

2 Stangen Lauch

Olivenöl

Salz und Pfeffer

3 EL Butter

3 EL Mehl

250 ml Milch

250 ml Gemüsebrühe

15 g Thymian

Muskatnuss

1 Becher saure Sahne

1 EL Senf

100 g Käse gerieben

50 g Paniermehl

800 g Gnocchi aus dem Kühlregal Zubereitung Schäle die Süßkartoffeln, Möhren und Pastinaken und schneide sie in Würfel. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie. Wasche den Lauch und schneide ihn in Ringe.

Fülle das Gemüse in eine gefettete Auflaufform und mische es mit 1-2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer. Backe es bei 200 °C Ober-/ Unterhitze für 15 Minuten im Ofen vor.

Zerlasse die Butter und rühre das Mehl ein. Gieße die Milch und die Gemüsebrühe dazu und lass die Soße unter gelegentlichem Rühren andicken. Würze mit Thymian, Muskatnuss, Salz und Pfeffer.

Verrühre die saure Sahne mit dem Senf, Käse und Paniermehl und würze mit Salz und Pfeffer.

Hole die Auflaufform aus dem Ofen und gib die Gnocchi dazu. Gieße die Soße dazu und vermische alles gut.

Verteile die Sahne-Käse-Mischung über dem Auflauf und backe ihn weitere 15-20 Minuten im Ofen.

