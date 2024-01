Bist du auf der Suche nach einer leckeren Idee für dein nächstes Abend- oder Mittagessen? Wie wäre es mit einer herzhaften Wirsing-Quiche? Das ist so ein einfaches und dennoch unglaublich leckeres Gericht, das du unbedingt ausprobieren solltest.

Wirsing-Quiche ist gesund und lecker

Quiches sind nicht nur etwas für französische Feinschmecker. Diese köstliche Spezialität hat sich längst einen festen Platz auch in unseren Küchen erobert. Und wenn du Wirsing bisher nur als langweiliges Gemüse wahrgenommen hast, wird dich diese Quiche definitiv überraschen. Denn sie vereint den milden Geschmack des Wirsings mit einer zarten Ei-Milch-Mischung und einem knusprigen Teigboden.

Wirsing steckt voller gesunder Nährstoffe. Er ist reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien. Das bedeutet nicht nur Genuss auf dem Teller, sondern auch einen Extra-Kick für deine Gesundheit. Und mal ehrlich, hättest du gedacht, dass gesund so lecker sein kann?

Keine Bange, ob du jetzt ein Küchenprofi oder eher Kochanfänger bist, diese Quiche kriegst du hin. Versprochen! Im Handumdrehen wirst du zum König oder zur Königin der Quiches und kannst deine Freunde oder deine Familie mit einem Essen überraschen, das nicht nur aussieht wie aus einem schicken Café, sondern auch so schmeckt. Also, ran an den Speck – äh, ich meine natürlich an den Teig und den Wirsing!

Wirsing-Quiche Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Wirsingkohl geputzt und in Streifen geschnitten

1 EL Butter

1 EL Sonnenblumenöl

1 Packung Blätterteig aus dem Kühlregal rund

3 Eier

150 ml Milch

100 ml Sahne

100 g Bergkäse gerieben

Salz

Pfeffer

Muskat Zubereitung Erhitze Butter und Öl in einem Topf oder einer großen Pfanne und dünste den Wirsing darin kurz an. Gieße dann 3 EL Wasser dazu und lass den Wirsing unter mehrmaligem Wenden darin dünsten, bis er weich ist. Würze mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Kleide eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm mit dem Blätterteig aus. Stich den Boden in gleichmäßigen Abständen mit einer Gabel ein.

Vermenge Eier, Milch, Sahne und Käse miteinander und mische den Wirsing anschließend unter. Gib die Füllung in die Springform.

Backe die Wirsing-Quiche bei 170 °C Ober-/Unterhitze für 35 bis 45 Minuten auf der unteren Schiene. Decke sie gegen Ende der Backzeit gegebenenfalls mit Backpapier ab. Serviere sie frisch aus dem Ofen.

