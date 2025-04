Diesen Klassiker aus der DDR sollte man kennen

Bei Würzfleisch muss ich immer an meinen Vater denken, der sich den DDR-Klassiker immer mal gern als Vorspeise im Restaurant bestellt. Es erinnert an Ragu fin, wird aber nicht in Pasteten serviert, dafür aber mit Käse überbacken. Ein weiterer Unterschied ist das Fleisch: Während ein klassisches Ragout fin meist mit Kalbfleisch zubereitet wird, nutzt man für die DDR-Variante häufig entweder Hühnchen oder Schwein.

Rezept für Würzfleisch wie früher

Was Würzfleisch so besonders macht: Nachdem man das Fleisch gegart und in einer hellen Soße auf Basis einer Mehlschwitze vermengt hat, wandert es in Auflaufförmchen und wird mit Käse bestreut. Das Ganze kommt anschließend noch in den Ofen, wo es überbacken wird.

Die Inspiration für Würzfleisch ist das klassische Ragout fin. Das Problem in der damaligen DDR: Nicht immer bekam man Kalbfleisch, musste sich also anders weiterhelfen und wich aus der Not heraus auf Schweine- oder Hühnerfleisch aus.

Die Soße von Würzfleisch kann man nach Belieben um verschiedene Gemüsesorten oder Pilze erweitern. Viele mögen sie beispielsweise mit Möhren und Champignons, aber auch Erbsen sind eine leckere Ergänzung. Noch besser schmeckt sie, wenn man sie außerdem mit einem Spritzer Zitronensaft verfeinert.

Während das Fleisch kocht, kann man die Zutaten für die Soße bereits putzen, waschen und zerkleinern. Anschließend werden sie angebraten, dann rührt man auch schon die Mehlschwitze an und löscht mit Weißwein und Brühe ab.

Im nächsten Schritt wird das klein geschnittene Fleisch mit der Soße vermengt. Diese füllt man im Anschluss in kleine ofenfeste Formen und streut geriebenen Käse darüber. Für viele ist er das Highlight von Würzfleisch, denn er bildet im Ofen eine feine Kruste, die dem Gericht außerdem noch mehr Aroma verleiht.

Würzfleisch ist eine klassische Vorspeise, kann aber auch als Hauptgericht gegessen werden. Dazu reicht man gern Weißbrot und, zum Nachwürzen, Worcestershiresoße und Zitronensaft.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Beim Schwelgen in kulinarischer Vergangenheit helfen übrigens auch Rezepte für DDR-Jägerschnitzel, Beamtenstippe und Schüttelgurken. Falls du weitere Ideen suchst, frag doch mal unseren Koch-Bot!

Würzfleisch Franziska 4.48 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online zum Beispiel hier 🛒 4 kleine Soufflé-Formen Zutaten 1x 2x 3x 500 g Hühnerfilet alternativ Schwein oder Kalb

1 Lorbeerblatt

Salz

1 Zwiebel

1 Karotte

4 Champignons

Pfeffer

1 EL Butter

1 EL Mehl

100 ml Weißwein

300 ml Gemüse- oder Hühnerbrühe

1 Spritzer Zitronensaft

100 g Käse gerieben Zubereitung Koche das Fleisch mit dem Lorbeerblatt in Salzwasser gar. Schneide es danach in kleine Würfel.

Schäle, während das Fleisch kocht, die Zwiebel und die Möhre und hacke beides klein. Putze die Pilze und schneide sie ebenfalls klein.

Brate die Gemüsewürfel in der Butter an. Streue das Mehl darüber, lass es kurz rösten und rühre es dann ein.

Lösche mit dem Wein und der Brühe ab und rühre gut um, sodass sich keine Klumpen bilden.

Lass die Soße aufkochen und anschließend köcheln, sodass sie etwas eindickt. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Hebe das klein geschnittene Fleisch unter die Soße und verteile sie auf 4 kleine ofenfeste Formen. Streue den Käse darüber.

Schiebe die Formen für ca. 15 Minuten in den Ofen, bis der Käse eine schöne Kruste gebildet hat. Notizen Reiche zum Würzfleisch Weißbrot und Worcestershiresoße.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.