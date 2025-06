Wurstauflauf: herzhaftes Gericht für die ganze Familie

Dieser herzhafte Wurstauflauf vereint rustikale Gemütlichkeit mit mediterraner Frische zu einem Gericht, das dich und deine Familie begeistern wird. Die Wurst in Kombination mit knusprigem Brot und proteinreichen Kichererbsen macht den Auflauf zu einer vollwertigen Mahlzeit, die lange satt macht und richtig gut schmeckt. Das Beste daran: Du bereitest alles in einer einzigen Auflaufform zu und sparst dir damit viel Abwasch.

Rezept für Wurstauflauf mit Brot, Tomaten und Kichererbsen

Aufläufe sind nicht ohne Grund so beliebt. Sie sind herrlich wandelbar und einfach zubereitet, denn der Ofen übernimmt die Hauptarbeit. Außerdem lassen sich mit ihnen Reste aus dem Kühlschrank verwerten und eine sättigende Mahlzeit für die gesamte Familie schaffen. Der Wurstauflauf mit Tomaten, Brot und Kichererbsen folgt dieser Philosophie und verbindet deutsche Hausmannskost mit mediterranen Einflüssen.

Backe für den Auflauf zuerst ein Baguette im Ofen auf. Lecker schmeckt auch ein Kräuter- oder ein Knoblauchbaguette. Wasche währenddessen die Tomaten und halbiere sie. Hacke ein paar Knoblauchzehen klein und schneide das Brot sowie die Würste in mundgerechte Stücke. Gib die Tomaten, Knoblauch und Baguette in eine Auflaufform und gieße einen Schluck Wasser hinein. Gieße danach noch die Kichererbsen ab und gib sie mit in die Auflaufform. Verteile die Wurststückchen obendrauf und schiebe den Auflauf für eine halbe Stunde in den Ofen.

Während des Garens verströmt der Wurstauflauf einen köstlichen Geruch, der Vorfreude weckt. Probiere unser Rezept aus oder entwickele deine ganz eigene Variation – mal mit verschiedenen Wurstarten, mal mit besonderen Gewürzen wie Rosmarin oder Thymian oder verwende Paprika statt Tomaten. Lass es dir schmecken!

Wurstauflauf mit Tomaten, Brot und Kichererbsen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 1 Auflaufform, oval Zutaten 1x 2x 3x 300 g Baguette

700 g Cherrytomaten

4 Knoblauchzehen

10 Salsiccia-Würstchen

2 Dosen Kichererbsen insgesamt 530 g Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Backe das Baguette darin knusprig auf.

Wasche die Tomaten und halbiere sie.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn klein.

Hole das Brot aus dem Ofen und schneide es in mundgerechte Stücke.

Gib die Tomaten, Knoblauch und das Baguette in eine Auflaufform, gieße einen Schluck Wasser hinzu und verrühre alles miteinander.

Schneide die Würste in Stücke. Gieße die Kichererbsen ab und spüle sie unter Wasser ab.

Mische die Kichererbsen unter das Brot und die Tomaten. Verteile die Wurststücke darauf.

Schiebe den Auflauf zum Schluss für 30 Minuten in den Ofen.

