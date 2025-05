Dieser Zebra-Käsekuchen ist ein echter Hingucker

Manchmal sollte ein Kuchen nicht nur fantastisch schmecken, sondern auch toll aussehen. Etwa, wenn wir jemanden zum Geburtstag damit überraschen möchten. Dieser Zebra-Käsekuchen entlockt den Überraschten auf jeden Fall ein erstauntes „Oh“ und sorgt für leuchtende Augen. Was aussieht, als hätten wir dafür stundenlang in der Küche gestanden, braucht in Wirklichkeit gar keine großen Vorkenntnisse im Backen. Der leichte Kuchen gelingt sogar Neulingen in der Backstube.

Rezept für Zebra-Käsekuchen: optisch und geschmacklich ein Highlight

Heute gibt es einen ganz besonderen Kuchen bei uns: einen Zebra-Käsekuchen, der nicht nur geschmacklich überzeugt. Was aussieht, als käme es vom Konditor um die Ecke, stammt aus der eigenen Küche. Wie man dem Gebäck das tolle Muster verpasst? Ganz einfach:

Wir beginnen mit dem Teig, der aus wenigen Zutaten schnell zusammengerührt ist. Zunächst vermengen wir Quark, Frischkäse, Schmand, Zucker, Salz und Vanillepuddingpulver miteinander. Im Anschluss rühren wir nacheinander insgesamt fünf Eier ein.

Nun teilen wir den Teig für den Zebra-Käsekuchen in zwei Hälften. In eine davon rühren wir etwas Backkakao ein und verpassen ihm so eine herrlich dunkle Farbe. Nachdem wir eine runde Springform eingefettet und mit Mehl bestäubt haben, verteilen wir nun immer im Wechsel hellen und dunklen Teig darin, bis beide aufgebraucht sind. Danach ziehen wir eine Gabel durch die Schichten.

Gut zu wissen: Für praktische Tipps rund ums Backen kannst du unser Leckerwissen besuchen. Wir verraten dir beispielsweise, wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst oder wie man Backpulver und Natron miteinander austauscht. Auch fürs vegane Backen haben wir jede Menge Tipps, etwa die besten Alternativen für Eier.

So darf der Zebra-Käsekuchen jetzt in den Ofen, wo er etwa eine Dreiviertelstunde gebacken wird. Kommt er wieder heraus, wird er angeschnitten – und siehe da, schon kommt das hübsche Muster zum Vorschein.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zuckerfreier Käsekuchen, Mandarinen-Quark-Kuchen oder Crème-Brûlée-Käsekuchen vom Blech: Wir haben viele weitere leckere Kuchenrezepte für dich. Frag doch auch mal unseren Koch-Bot nach seinen Ideen!

Zebra-Käsekuchen Franziska 3.86 ( 57 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (ca. 26 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 800 g Quark

200 g Frischkäse Natur

1 Becher Schmand

130 g Zucker

1 Prise Salz

1 Pck. Vanillepuddingpulver

5 Eier

50 ml Milch

40 g Backkakao Zubereitung Heize den Ofen auf 160 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Springform ein und stäube sie mit Mehl aus.

Verrühre den Quark, den Frischkäse, den Schmand, den Zucker, das Salz und das Vanillepuddingpulver miteinander.

Rühre die Eier einzeln ein.

Teile den Teig auf zwei Schüsseln auf und vermenge eine Hälfte mit der Milch und dem Kakao.

Verteile nun schichtweise und abwechselnd den hellen und den dunklen Teig in der Backform, bis beide Teige aufgebraucht sind. Durchziehe die Schichten mit einer Gabel.

Backe den Kuchen im Ofen für 45 Minuten. Notizen Wer möchte, kann den Kuchen vor dem Servieren noch mit Kakao bestäuben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.