Zunächst bereitest du den Hefeteig zu: Fülle dafür Mehl, Zucker und Hefe in eine Schüssel und vermenge das Ganze mit der warmen Milch und dem Öl zu einem cremigen Teig. Decke anschließend die Schüssel mit einem angefeuchteten Tuch zu und lasse den Teig für etwa eine Stunde an einem warmen Ort gehen.

Rolle den Teig nun der Länge nach aus und schneide ihn mit einem Pizzaroller in sechs längliche Streifen.

Bestreue den Teig mit Zucker und Zimt und reibe die Mischung leicht in die Oberfläche ein.

Erhitze jetzt das Öl in einem Topf. Ziehe die gefrorenen Zimtrollen vorsichtig von dem Sektglas ab, stabilisiere sie von innen, zum Beispiel mit einer Zange, und frittiere sie damit so lange in dem heißen Öl, bis sie knusprig braun sind.