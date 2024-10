So leicht kannst du Zimtschnecken im Airfryer backen

Heißluftfritteusen sind schon seit einiger Zeit in vielen Küchen zu Hause. Man kann so gut wie alles damit zubereiten und nicht nur einzelne Komponenten, sondern auch ganze Gerichte damit kochen. Und auch zum Backen eignen sich die Küchen-Gadgets. Im „Airfryer-Kochbuch“ von Sabrina Sue Daniels haben wir ein Rezept für Zimtschnecken aus dem Airfryer gefunden, das wir unbedingt ausprobieren mussten!

Zimtschnecken aus dem Airfryer: saftig, fluffig, lecker

Wir sind große Fans von Heißluftfritteusen. Die praktischen Küchenhelfer sparen Energie und Zeit und liefern die Basis für vielfältige Rezeptideen. Ganz besonders haben wir uns gefreut, als uns „Das Airfryer-Kochbuch“ in die Hände gefallen ist. Darin zeigt Autorin Sabrina Sue Daniels, auf wie viele verschiedene Möglichkeiten das Gerät eingesetzt werden kann. So kannst du damit nicht nur kochen, sondern auch süße Kleinigkeiten wie diese Zimtschnecken aus dem Airfryer zaubern.

Zunächst gilt es, einen Hefeteig zu kneten und diesen etwa 45 Minuten lang ruhen zu lassen. Derweil kannst du die Zimt-Zucker-Füllung für die Zimtschnecken aus dem Airfryer vorbereiten. Dafür verrührst du weiche Butter mit Zucker, Zimt und ein wenig Vanille-Extrakt.

Rolle den Teig nach der Ruhezeit aus und bestreiche ihn anschließend mit der Mischung. Nun musst du ihn nur noch aufrollen und in Stücke schneiden. Die so entstandenen Schnecken setzt du in eine runde Backform, die du im Anschluss in deine Heißluftfritteuse stellst. Nach gerade mal zehn Minuten sind die Zimtschnecken aus dem Airfryer bereits fertig. Wahnsinn, wie schnell das geht!

Gut zu wissen: Nicht alle Lebensmittel dürfen in den Airfryer. In unserem Leckerwissen verraten wir dir, welche Zutaten du besser nicht in der Heißluftfritteuse zubereitest.

Sind die Zimtschnecken aus dem Airfryer schon alle? Kein Problem, wir sorgen für Nachschub: Backe doch auch mal einen Tassenkuchen im Airfryer oder lass dir unsere Berliner aus der Heißluftfritteuse schmecken. Ein herzhafter Snack sind diese Hüttenkäsebällchen aus der Heißluftfritteuse.

Zimtschnecken aus dem Airfryer Sabrina Sue Daniels keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 7 Stück Kochutensilien 1 Heißluftfritteuse

1 Backform, Durchmesser 20 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 280 g Weizenmehl Type 550

1/2 Pck. Trockenhefe

Salz

30 g Zucker

100 ml Milch lauwarm

30 g Butter weich

1 Ei M Für die Füllung: 80 g Muscovado-Zucker

1 EL Zimt

1 TL Vanille-Extrakt

40 g Butter weich Zubereitung Vermische für den Teig Mehl, Trockenhefe, 1 Prise Salz und Zucker in einer Schüssel miteinander. Gib die lauwarme Milch, Butter und das Ei hinzu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Lass den Teig abgedeckt an einem warmen Ort 45 Minuten gehen.

Rühre für die Füllung den Muscovado-Zucker, Zimt, das Vanille-Extrakt und die Butter in einer Schüssel cremig.

Fette eine Backform ein oder lege sie mit Backpapier aus.

Rolle den Hefeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auf eine Größe von 25×30 cm aus. Bestreiche den Teig gleichmäßig mit der Butter-Zucker-Mischung. Lass dabei rundherum einen 1 cm langen Rand frei.

Rolle den Teig anschließend von der langen Seite her eng auf. Schneide von der Rolle 7 gleich große Schnecken ab. Verteile die Rollen in der Backform.

Backe die Rollen bei 180 °C 8-10 Minuten im Airfryer. Lass sie nach dem Backen kurz auskühlen und genieße sie lauwarm.

Sabrina Sue Daniels: „Das Airfryer-Kochbuch vegetarisch“, riva Verlag, 19,00 Euro.