Süß frühstücken? Dieses Zitrone-Bananenbrot mit Mohn macht’s möglich

Dieses Frühstück ist für alle Naschkatzen, die es sich morgens schon gut gehen lassen wollen: Unser Zitrone-Bananenbrot mit Mohn darf man sich ruhig manchmal am Morgen gönnen. Wir lieben es vor allem am Wochenende, aber nehmen es auch gern mit ins Büro. Dann teilen wir es mit den Kollegen, die es genauso gerne essen wie wir.

Rezept für Zitrone-Bananenbrot mit Mohn: süßes Frühstück

Es gibt Tage, da brauchen wir einfach ein bisschen Seelenfutter. Dann starten wir gerne mit einer Scheibe Zitrone-Bananenbrot mit Mohn in den Tag. Während die einen behaupten, ein Bananenbrot wäre Kuchen, sehen wir das ganz anders: Für uns ist es ein süßes Frühstück, und deshalb gönnen wir uns das Gebäck eben auch mal morgens. Es muss ja nicht gleich jeden Tag sein.

Das heißt nicht, dass wir extra früh aus den Federn müssen, um das Zitrone-Bananenbrot mit Mohn zu backen. Zum einen dauert die Vorbereitung nur 20 Minuten, dann schieben wir es schon in den Ofen und widmen uns der ersten Tasse Kaffee oder der täglichen Badezimmer-Routine. Zum anderen sparen wir uns das Backen am Morgen manchmal ganz, indem wir das süße Brot bereits am Vorabend zubereiten. Es schmeckt am nächsten Tag nämlich noch genauso köstlich. Vor allem, wenn wir noch etwas Marmelade, Honig oder Nuss-Nougat-Creme darauf streichen. Köstlich!

Während der Corona-Pandemie erlebte das Bananenbrot ein regelrechtes Revival, und wir naschen es seither weiterhin immer wieder gern. Der Klassiker schmeckt uns ebenso gut wie kreative Variationen. Dazu zählt nicht nur unser Zitrone-Bananenbrot mit Mohn. Kreationen wie dieses kernige Haferflocken-Bananenbrot, dieses saftige Cranberry-Bananenbrot oder dieses sommerliche Himbeer-Bananenbrot haben ebenfalls unser Herz erobert.

Du siehst: In dem Gebäck steckt jede Menge Potenzial, sodass es nie langweilig wird. Lass dich also überraschen und backe dich durch unsere zahlreichen Rezept-Ideen. Los geht’s natürlich jetzt gleich mit unserem Zitrone-Bananenbrot mit Mohn. Wir wünschen viel Vergnügen!

Zitrone-Bananenbrot mit Mohn Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform (ca. 23 x 13 cm) Zutaten 1x 2x 3x 250 g Weizenmehl Type 405

200 g Zucker

35 g Mohn ganz oder geschrotet, online z.B. hier 🛒

1 TL Natron

1 Prise Salz

3 Bananen sehr reif

120 g Schmand oder saure Sahne

120 ml neutrales Pflanzenöl z. B. Sonnenblumenöl

2 Eier M

1-2 Bio-Zitronen für Abrieb und 120 ml Saft Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Kastenform ein und stäube sie mit Mehl aus.

Mische das Mehl mit dem Zucker, Mohn, Backpulver und Salz.

Schäle die Bananen, zerdrücke sie mit einer Gabel und verrühre sie mit dem Schmand, Öl und den Eiern.

Wasche die Zitronen und trockne sie. Reibe die Schale in die Bananenmasse und presse 120 ml Zitronensaft aus. Gieße ihn ebenfalls zu den Bananen und verrühre alles gut.

Gib den Mehlmix dazu und vermenge alles zu einem Teig. Rühre dabei nicht zu lang.

Verteile den Teig in einer Kastenform und backe das Ganze 30 Minuten. Notizen Verziere das Zitronen-Bananenbrot nach Belieben noch mit Zuckerguss oder Puderzucker.

