Zitronen-Kardamom-Kekse: Die musst du probieren

Wenn es um Süßes zum Naschen geht, stehen Kekse bei mir an oberster Stelle. Auf Schoki oder Gummitiere kann ich gut verzichten, aber wenn Kekse auf dem Teller liegen, greife ich garantiert zu. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Mein aktuelles Lieblingsrezept sind Zitronen-Kardamom-Kekse. Sie schmecken frisch und aromatisch zugleich. Mmh, lecker!

Zitronen-Kardamom-Kekse: süßes Rezept für feine Genussmomente

Kardamom ist eines dieser Gewürze, die man mit Weihnachten in Verbindung bringt. Ich finde aber, dass man ihn dank seines Geschmacks nach Minze, Eukalyptus und Menthol auch ruhig das ganze Jahr über essen kann. Er verleiht jedem Rezept einen Hauch von Orient. In Kombination mit Zitrone entsteht ein tolles Geschmacksprofil, das die Zitronen-Kardamom-Kekse zu echten Leckerbissen macht.

Die Zubereitung der Kekse ist simpel, erfordert aber etwas an Zeit, denn der Teig muss insgesamt rund zweieinhalb Stunden durchkühlen. Für eine tolle Optik sorgt ein Zuckerrand. Diesen kannst du nach Belieben durch braunen Zucker oder Zuckerperlen ersetzen. Ein wenig untergemischter Zimt sorgt für zusätzliches Aroma.

Sind die Zitronen-Kardamom-Kekse erst einmal gebacken, sind sie auch schnell wieder weg, so lecker wie sie sind. Wer sie sich dennoch ein wenig einteilen möchte, kann sie bis zu fünf Tage in einer luftdichten Verpackung aufbewahren. Aber wer will das schon? Ich sicherlich nicht.

Gönne dir ein geschmackliches Abenteuer und backe die Zitronen-Kardamom-Kekse am besten gleich nach! Ich nasche die am liebsten zu einer Tasse Tee am Nachmittag oder wenn mich vor dem Mittag der Snackhunger überkommt.

