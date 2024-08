Frische Zitronen-Pasta mit Zucchini und Minze: leichte Sommerküche

Im Sommer sehnen wir uns nach leichten, erfrischenden Gerichten wie dieser Zitronen-Pasta mit Zucchini und Minze. Das Nudelgericht ist schnell zubereitet und schmeckt herrlich aromatisch. Lass uns loslegen!

Zitronen-Pasta mit Zucchini ist in nur 30 Minuten zubereitet

Endlich nimmt der Sommer Fahrt auf und die Temperaturen steigen wieder. Auf Gerichte, die schwer im Magen liegen, kann man bei Hitze aber getrost verzichten. Für die leichte Zitronen-Pasta mit Zucchini benötigst du Nudeln, am besten Spaghetti, Zucchini, etwas Öl, Zitrone und Parmesan. Für das besondere Aroma sorgt frische Minze.

Zuerst kochst du die Spaghetti in Salzwasser al dente. Während die Nudeln garen, schneidest du die Zucchini in dünne Streifen und brätst sie zusammen mit frischer Minze in etwas Öl an. Gieße die Pasta ab, gib sie zu den Zucchini in die Pfanne und füge einen Schuss Kochwasser hinzu. Reibe die Schale der Zitrone ab und gib die Zeste zusammen mit dem Parmesan in die Pfanne. Presse die Zitrone aus und vermenge alles miteinander. Schmecke die Zitronen-Pasta mit Zucchini mit Salz und Pfeffer ab.

Das Nudelgericht punktet mit frischen Zutaten, leichten Aromen und vielen Vitaminen und Mineralstoffen – perfekt für den Sommer. Außerdem ist es eine wunderbare Möglichkeit, die reiche Zucchiniernte zu verarbeiten.

Aus Zucchini kannst du auch Nudeln machen, indem du sie mit einem Spiralschneider schneidest. Die Zoodles, wie sich die Zucchininudeln nennen, servieren wir mit Tomatensoße. Ebenso lecker ist die Zucchini-Focaccia mit Ricotta. Hast du noch immer nicht alle Zucchini verarbeitet, probiere auch das Rezept für eine Zucchini-Tarte mit Ziegenkäse aus.