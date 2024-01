Weniger ist mehr? Nun, zumindest was die Stücke angeht, die man von diesem Zitronen-Pistazien-Kuchen naschen möchte, stimmt diese Aussage definitiv nicht. Was den Kuchen an sich angeht, könnte man zustimmen. Denn es muss nicht immer die ausgefallene, dreistöckige Torte sein. Manchmal reicht auch ein simpler, aber geschmacklich dennoch verlockender Kastenkuchen. Und genau diesen bekommst du heute von uns.

Saftiger Zitronen-Pistazien-Kuchen mit Guss

Der Zitronen-Pistazien-Kuchen schmeckt herrlich frisch und spritzig. Immerhin landen im Teig nicht nur Zitronensaft, sondern auch Zitronenabrieb. Den zerstampfst du ein wenig, damit die Schale ihr Aroma richtig entfalten kann.

Achte beim Kauf von Zitronen unbedingt darauf, unbehandelte Bio-Früchte zu kaufen, wenn du die Schale verwenden möchtest. Sie wurden nicht mit Pestiziden bespritzt und ihr Abrieb kann deshalb ohne Bedenken benutzt werden. Abwaschen solltest du sie vorher aber dennoch.

Oma hätte diesen Zitronen-Pistazien-Kuchen auch nicht besser backen können. Wir verwenden feines Pistazienöl für den Teig, und wenn du magst, kannst du zusätzlich noch ein paar gehackte Pistazien unterheben. Wir nutzen sie auf jeden Fall auch für die Dekoration des saftigen Kuchens und streuen sie über den Puderzuckerguss, mit dem wir den Zitronen-Pistazien-Kuchen abrunden.

Dafür haben wir noch einen Tipp: Stich den Kuchen ein paar Mal an der Oberfläche ein, wenn du ihn aus dem Ofen holst. So kann der Guss auch in den Kuchen dringen, wodurch er noch einmal extra saftig wird.

Lust auf weitere klassische Kuchen, die Groß und Klein begeistern? Wir lieben neben dem Zitronen-Pistazien-Kuchen auch diesen einfachen Becherkuchen und diesen Streuselkuchen mit Pudding. Für viele Gäste kannst du einen Hefekuchen vom Blech backen. Los geht’s aber natürlich erst einmal mit unserem Zitronen-Pistazien-Kuchen. Viel Spaß beim Nachbacken!