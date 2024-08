Leckere Zucchini-Bruschetta-Häppchen mit Parmesan und Tomaten

Auf der Suche nach einer Vorspeise schon das halbe Internet durchstöbert? Hier hört deine Reise auf, denn unsere Zucchini-Bruschetta-Häppchen sind perfekt als kleiner Snack vor dem Essen. Außerdem passen sie so wunderbar zur Saison des Kürbisgewächses, das noch bis in den Oktober hinein auf den heimischen Feldern wächst. Also: Los geht’s!

Rezept für Zucchini-Bruschetta-Häppchen

Wir sind ganz vernarrt in diese Zucchini-Bruschetta-Häppchen, die mit Tomate, Balsamico und Parmesan Lust auf Genuss machen. Sie eignen sich bestens als Appetizer für einen geselligen Abend mit Freunden, denn sie sind schnell vorbereitet. So bleibt mehr Zeit für das eigentliche Dinner, oder um mit den Lieben zu schwatzen. Aber auch, wenn keine Dinnerparty ansteht, machen die kleinen Gemüsehappen eine super Figur. Serviere sie als Snack zu Cocktail oder Wein oder stelle sie auf den Buffettisch.

Um die Zucchini-Bruschetta-Häppchen zuzubereiten, brauchst du nur eine Handvoll Zutaten und wenig Zeit. Beginne damit, die Zucchini zu waschen und in Scheiben zu schneiden. Sie sollten nicht zu dünn sein, sodass sie nicht zerbrechen, aber auch nicht zu dick, damit sie während der kurzen Zeit im Ofen gar werden. Bestreue die in Scheiben geschnittene Zucchini mit etwas Parmesan und schiebe sie schon einmal für einige Minuten in den Ofen.

Derweil sind die Tomaten an der Reihe, die gewaschen und dann in Scheiben und in Würfel geschnitten werden. Mische die Tomatenwürfel mit Balsamico, Salz und Pfeffer und belege die Ofenzucchini damit. Danach dürfen die Tomatenscheiben darauf Platz nehmen, und diese werden abermals mit Parmesan bestreut. Schiebe die Türmchen nun erneut in den Ofen. Nach maximal fünf Minuten sind die Zucchini-Bruschetta-Häppchen bereit zum Verputzen.

Liebst du Zucchini, solltest du als Nächstes mal den Zucchini-Dip Lib el Kousa probieren. Unser Zucchini-Aufstrich schmeckt super auf einer Scheibe frisch gebackenem Brot. Auch lecker: selbst gemachtes Zucchinirelish. Guten Appetit!