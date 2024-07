Frischer Zucchini-Bulgur-Salat mit Feta

Rühr in einem Topf Gemüsebrühe an und bring sie zum Kochen. Gib den Bulgur in die kochende Brühe, lass ihn etwa 1 Minute aufkochen. Nimm den Topf vom Herd und lass den Bulgur zugedeckt ca. 10 Minuten quellen.

Rühr in einem Topf Gemüsebrühe an und bring sie zum Kochen. Gib den Bulgur in die kochende Brühe, lass ihn etwa 1 Minute aufkochen. Nimm den Topf vom Herd und lass den Bulgur zugedeckt ca. 10 Minuten quellen.