Diese Zucchini-Carbonara solltest du noch heute ausprobieren

Nudeln schmecken immer, in allen Varianten. Die beliebtesten Nudelgerichte in Deutschland sind Spaghetti bolognese, Pasta Carbonara und Lasagne. Dem zweitliebsten Gericht, der Carbonara geben wir heute einen neuen Twist und servieren dir eine leckere Zucchini-Carbonara.

Zucchini-Carbonara: die perfekte Sommerpasta

Bei mir wachsen die Zucchini im Garten wie verrückt und ich esse fast jeden Tag ein Gericht mit den kürbisähnlichen Früchten. Damit es aber nicht langweilig wird, müssen neue Rezepte her. Dieses, für die Zucchini-Carbonara, habe ich vor Kurzem entdeckt und esse es seitdem regelmäßig, weil es einfach zu lecker ist.

Für die Carbonara brätst du Zwiebeln und Schinken in etwas Öl an. Dann löschst du sie mit etwas Brühe ab und gibst in Spiralen geschnittene Zucchini dazu. Ganz traditionell italienisch kommen nun nur noch ein Ei, etwas Parmesan und Pfeffer und Salz zur Soße dazu.

Durch die Zucchini erhält die Carbonara eine frische Note. Wer sich Low Carb ernährt, kann die Zucchini-Carbonara auch ohne Nudeln zubereiten. Schneide einfach eine weitere Zucchini in Spiralen und brate sie mit an. In dem Fall spricht man dann von Zoodles, einer Zusammensetzung aus „Zucchini“ und „Noodles“ (das englische Wort für Nudeln).

Die Zubereitung der Zucchini-Carbonara ist echt einfach. Wenn du magst, kannst du sie auch noch mit Kräutern wie Basilikum oder Petersilie würzen. Sei einfach kreativ und probiere aus, was dir schmeckt.

Ob du ein schnelles Gericht für den Feierabend suchst oder ein besonderes Essen für Freunde zubereiten möchtest, dieses Rezept wird dir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

