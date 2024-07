Diese Zucchini-Ei-Nester werden dein neues Lieblingsfrühstück

Liebst du es genauso wie wir, neue und kreative Rezepte auszuprobieren, die nicht nur köstlich sind, sondern auch gesunde Zutaten enthalten? Dann solltest du dieses Rezept für Zucchini-Ei-Nester unbedingt ausprobieren. Sie sind eine tolle Option für ein Frühstück oder einen gesunden Snack zwischendurch.

Tolle, neue Frühstücksidee: Zucchini-Ei-Nester

Die Zucchini-Ei-Nester erinnern geschmacklich an ein Omelett mit Zucchini, sind dabei aber viel raffinierter und optisch ansprechender. Das Beste an ihnen ist aber, dass sie aus nur zwei Zutaten und ein paar Gewürzen bestehen und sehr fett- und kalorienarm sind.

Um die Zucchini-Ei-Nester zuzubereiten, werden Zucchini in dünne Streifen geschnitten oder geraspelt. Anschließend werden die so entstandenen Zucchini-Nudeln mit Eiweiß und Kräutern vermischt und dann zu Nestern geformt. Als Abschluss wird ein Eigelb in die Mitte der Nester gegeben. Wer mag, kann noch etwas geriebenen Käse darüber streuen. Dann geht es ab in den Ofen mit den Nestern.

Im Handumdrehen zauberst du mit den Zucchini-Ei-Nestern ein gesundes und leckeres Frühstück, das dich mit Energie sowie wichtigen Nährstoffen versorgt. Genieße die Nester allein oder serviere sie mit Toast oder Avocado.

Wenn du also auf der Suche nach einem schnellen, nahrhaften und optisch ansprechenden Essen bist, sind die Zucchini-Ei-Nester eine fantastische Wahl. Wir sind uns sicher, einmal probiert, wirst du sie immer wieder essen wollen.

