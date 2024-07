Einfache Zucchini-Frittata: Geheimtipp für den Sommer

Es ist wieder so weit: die Zucchini wachsen in den Gärten. Weil die Ernte oft reichlich ausfällt, verkaufen viele ihre Früchte am Straßenrand. Auch bei mir im Garten wächst das leckere Gemüse und ich verarbeite es am liebsten zu einer köstlichen Zucchini-Frittata. Die schmeckt sowohl zum Lunch als auch zum Frühstück oder als gesunder Snack zwischendurch.

Einfaches Rezept für Zucchini-Frittata

Die Frittata ist ein traditionelles italienisches Gericht, das einfach zuzubereiten und sehr vielseitig ist. Ähnlich wie ein Omelett oder eine spanische Tortilla, besteht die Frittata hauptsächlich aus Eiern und kann mit einer Vielzahl von Zutaten wie Gemüse, Käse, Fleisch oder Kräutern verfeinert werden.

Wir bereiten die Eierspeise heute mit Zucchini zu. Diese stammen ursprünglich aus Mittelamerika. Dort wurden sie bereits von den Ureinwohnern angebaut und später durch europäische Entdecker auch zu uns gebracht. Besonders beliebt wurden sie in Italien, wie der Name schon verrät. „Zucchini“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet „kleiner Kürbis“. In Großbritannien und anderen Teilen der Welt ist die Zucchini auch als „Courgette“ bekannt.

Für die Zucchini-Frittata benötigst du nur wenige Zutaten. Allen voran natürlich Eier und Zucchini. Hinzu kommen noch Zwiebeln, Parmesan sowie Kräuter und Gewürze. Zucchini-Scheiben werden zusammen mit Zwiebeln in einer Pfanne angedünstet und anschließend mit den Eiern übergossen. Diese schlägst du vorher auf und verquirlst sie mit den Gewürzen und Kräutern. Die Pfanne sollte ofenfest sein, denn sie kommt zum Abschluss für 15 Minuten in den Ofen, um die Frittata fertig zu garen.

Klingt lecker? Dann lege am besten gleich los und bereite dir deine eigene Zucchini-Frittata zu.

Wir haben noch weitere tolle Frittata-Rezepte für dich. Wie wäre es beispielsweise mit einer Mangold-Frittata oder einer schnellen Spinat-Frittata mit Eiern und Tomaten? Die Frittata mit Weißkohl und Bratwurst ist ungewöhnlich, aber megalecker.