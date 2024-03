Alle lieben Zucchini. Und das vollkommen zurecht. Das grüne Gemüse besticht durch eine schier unendliche Vielfalt in der Art der Zubereitung. Zu unseren Lieblingsgerichten mit Zucchini gehören Zucchinipuffer, Zucchini-Ofengemüse und natürlich die mit Hackfleisch gefüllte Zucchini. Letzteres haben wir gekonnt in einem herrlichen Zucchini-Hackfleisch-Auflauf verarbeitet.

Zucchini-Hackfleisch-Auflauf: die perfekte Kombination

Für gefüllte Zucchini gibt es Rezepte in Hülle und Fülle. Auch unsere Köche haben sich schon mehrmals kreative Ideen für diesen Klassiker ausgedacht. So auch folgender Zucchini-Hackfleisch-Auflauf, der nicht nur unwiderstehlich schmeckt, sondern auch ein richtiger Hingucker ist.

Wir schneiden die Zucchini in große Stücke und höhlen diese mit einem Schnapsglas aus. Die Mitte füllen wir dann mit gewürztem Hackfleisch. Das Innere aus den Zucchinistücken braten wir in einer Pfanne mit Zwiebeln und gehackten Tomaten an. Daraufhin werden die gefüllten Zucchini hochkant in die Tomatensauße gestellt, mit Käsesauce garniert und in den Ofen geschoben. Nach 30 Minuten ist der schmackhafte Auflauf fertig zum Servieren.

Wir können uns das Rezept übrigens auch richtig gut mit Auberginen vorstellen. Mit Gemüse, Tomatensauce, Hackfleisch und Käsesauce kann man eigentlich nie etwas verkehrt machen. Du wirst sehen, unser Zucchini-Hackfleisch-Auflauf zaubert allen am Tisch ein Lächeln ins Gesicht.

Entdecke bei uns weitere leckere Auflauf-Gerichte, etwas diesen einfachen Thunfisch-Nudelauflauf oder den Rösti-Auflauf mit Spiegeleiern. Aus unserer Küche ist bestimmt diese optisch ansprechende Schinken-Paprika-Tarte etwas für dich!