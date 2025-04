Alle lieben Zucchini. Und das vollkommen zurecht. Das grüne Gemüse besticht durch eine schier unendliche Vielfalt in der Art der Zubereitung. Zu unseren Lieblingsgerichten mit Zucchini gehören Zucchinipuffer, Zucchini-Ofengemüse und natürlich die mit Hackfleisch gefüllte Zucchini. Letzteres haben wir gekonnt in einem herrlichen Zucchini-Hackfleisch-Auflauf verarbeitet.

Zucchini-Hackfleisch-Auflauf: die perfekte Kombination

Für gefüllte Zucchini gibt es Rezepte in Hülle und Fülle. Auch unsere Köche haben sich schon mehrmals kreative Ideen für diesen Klassiker ausgedacht. So auch folgender Zucchini-Hackfleisch-Auflauf, der nicht nur unwiderstehlich schmeckt, sondern auch ein richtiger Hingucker ist.

Wir schneiden die Zucchini in große Stücke und höhlen diese mit einem Schnapsglas aus. Die Mitte füllen wir dann mit gewürztem Hackfleisch. Das Innere aus den Zucchinistücken braten wir in einer Pfanne mit Zwiebeln und gehackten Tomaten an. Daraufhin werden die gefüllten Zucchini hochkant in die Tomatensoße gestellt, mit Käsesauce garniert und in den Ofen geschoben. Nach 30 Minuten ist der schmackhafte Auflauf fertig zum Servieren.

Wir können uns das Rezept übrigens auch richtig gut mit Auberginen vorstellen. Mit Gemüse, Tomatensauce, Hackfleisch und Käsesauce kann man eigentlich nie etwas verkehrt machen. Du wirst sehen, unser Zucchini-Hackfleisch-Auflauf zaubert allen am Tisch ein Lächeln ins Gesicht.

Zucchini-Hackfleisch-Auflauf 4.17 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien , online z.B. hier 🛒 1 hohes, schmales Glas

Gefrierbeutel , optional Zutaten 1x 2x 3x Für die Käsesoße: 50 g Butter

50 g Mehl

500 ml Milch

100 g Gouda oder Emmentaler gerieben

Salz

Pfeffer

Muskat Für den Auflauf: 4 große Zucchini

500 g Rinderhackfleisch

1 kleine Knoblauchknolle geröstet (optional)

150 g Cheddar gerieben

1 Ei

Salz und Pfeffer Für die Tomatensoße: 100 ml Olivenöl

100 g rote Zwiebel klein gewürfelt

1 EL Rosmarin

400 g gehackte Tomaten Zubereitung Zerlasse für die Käsesoße Butter in einem Topf. Rühre das Mehl hinzu und röste es kurz an. Lösche mit der Milch ab und lass das Ganze unter Rühren aufkochen. Nimm den Topf vom Herd und rühre den Käse ein. Würze die Soße mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Entferne währenddessen die Enden von den Zucchini und schneide die Zucchini je in drei gleich große Stücke. Stich mit einem schmalen Glas das Innere der Zucchini heraus. Stelle das Innere der Zucchini für später beiseite.

Vermische das Hackfleisch mit geröstetem Knoblauch, geriebenem Cheddar und einem Ei, schmecke die Mischung zudem mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle das Hackfleisch anschließend in die Zucchini; mithilfe eines Gefrierbeutels, von dem du eine Ecke abschneidest, ist das sehr einfach. Du kannst aber auch einen Spritzbeutel oder einen Löffel nehmen.

Schneide für die Tomatensoße zunächst das Innere der Zucchini klein. Brate es anschließend in Öl an. Gib dann Zwiebeln und Rosmarin hinzu und röste sie kurz mit an. Fülle dann die gehackten Tomaten hinzu und lass die Soße aufkochen.

Stelle die mit Hackfleisch gefüllten Zucchini in die heiße Tomatensoße und gib auf jedes Zucchinistück einen Klecks Käsesoße. Backe den Zucchini-Hackfleisch-Auflauf für 30 Minuten bei 190 °C Umluft. Notizen Tipp: Um den Knoblauch zu rösten, wickelst du die Knoblauchknolle am besten in Alufolie und garst sie im Ofen, bis sie schön weich ist. Das verleiht dem Hackfleisch ein besonderes Aroma.

