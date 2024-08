Musst du diesen Sommer unbedingt probieren: Zucchini-Ketchup

Wenn die Zucchini im Garten reifen, kann man sich oft vor Früchten kaum retten. Da ist es wichtig, passende Rezepte parat zu haben, um die reiche Ernte schnell zu verarbeiten. Für den Zucchini-Ketchup braucht man richtig viele Früchte. Perfekt, oder?

Zucchini-Ketchup einfach selber machen

Wenn Zucchini zu lange im Beet liegen, verlieren sie an Geschmack und werden nicht mehr so knackig. Da du und deine Freunde wahrscheinlich schon genug von den grünen Früchten haben, bietet sich Zucchini-Ketchup an. Er hält sich ungeöffnet bis zu einem Jahr und angebrochen im Kühlschrank etwa zwei Wochen. So kannst du auch im Winter Zucchini genießen.

Ein weiterer Vorteil des Ketchups ist, dass du genau weißt, was drin ist, und unnötige Zusatzstoffe und Konservierungsmittel vermeiden kannst, die sich in vielen industriell hergestellten Ketchups finden.

Was neben Zucchini noch hineinkommt, sind Zwiebeln, Knoblauch, Essig, Zucker und Tomatenmark. Verfeinert wird er mit Chilischoten, Currypulver, Paprikapulver und etwas Senf. Der Ketchup muss ungefähr 30 Minuten einkochen, bis die Zucchini weich sind. Dann wird er noch püriert. Wenn du möchtest, kannst du den Zucchini-Ketchup durch ein Sieb streichen, um eine besonders feine Textur zu erhalten.

Der leckere Zucchini-Ketchup passt perfekt zu Grillgerichten, Sandwiches oder als Dip für Gemüse und Pommes. Die leichte Süße der Zucchini harmoniert hervorragend mit den Gewürzen und verleiht dem Ketchup eine erfrischende Note. Klingt lecker? Dann lege gleich mit der Zubereitung los!

