Zucchini zubereiten: Wir haben leckere Rezepte und Tipps

Die Zucchini ist ein wahres Multitalent in der Küche. Mit ihrem milden Geschmack und ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich für eine Vielzahl von Gerichten, von herzhaften Beilagen bis hin zu überraschend köstlichen Süßspeisen. In diesem Artikel erfährst du, wie du Zucchini auf verschiedene Arten zubereiten kannst, um ihre Aromen voll zur Geltung zu bringen und gleichzeitig die wertvollen Vitamine und Nährstoffe zu bewahren. Egal, ob du die Zucchini im Ofen backen, braten, grillen oder in süßen Speisen verwenden möchtest – hier findest du die besten Tipps und Rezepte für jede Gelegenheit.

Zucchini zubereiten: die richtige Vorbereitung

Frische Zucchini erkennst du an ihrer festen Konsistenz und ihrer glänzenden, glatten Schale. Vermeide weiche oder fleckige Exemplare, denn diese sind oft überreif und weniger schmackhaft.

Wasche die Zucchini gründlich unter fließendem Wasser und trockne sie anschließend mit einem Küchentuch ab. Du kannst die Enden abschneiden und die Zucchini nach Belieben in Scheiben, Würfel oder Streifen schneiden. Je nach Rezept kannst du sie auch reiben oder in spiralförmige Nudeln verwandeln. Achte darauf, die Zucchini nicht zu dünn zu schneiden, damit sie beim Kochen ihre Form behalten.

Zucchini im Ofen zubereiten

Die Zubereitung von Zucchini im Ofen gehört zu den einfachsten und leckersten Methoden. Sie ermöglicht es dir, das volle Aroma der Zucchini zu entfalten, ohne dabei viel Aufwand zu betreiben. Beginne damit, die Zucchini gründlich zu waschen und in gleichmäßige Scheiben oder Würfel zu schneiden. Eine gute Dicke für Scheiben liegt bei etwa einem Zentimeter, damit sie im Ofen gleichmäßig garen.

Heize den Ofen auf 200 Grad Celsius vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verteile die Zucchinischeiben oder -würfel auf dem Blech und beträufle sie großzügig mit Olivenöl. Würze die Zucchini mit Salz, Pfeffer und optional mit Kräutern wie Thymian oder Rosmarin. Für eine besondere Note kannst du auch etwas geriebenen Parmesan darüber streuen.

Schiebe das Blech in den vorgeheizten Ofen und backe die Zucchini für etwa 20-25 Minuten. Wende die Stücke nach der Hälfte der Zeit, damit sie von beiden Seiten schön goldbraun werden. Serviere die ofengebackene Zucchini als Beilage zu Fleisch oder Fisch oder genieße sie einfach pur mit einem frischen Dip wie Joghurt oder Hummus.

Auch lecker sind Zucchini-Parmesan-Chips.

Zucchini in süßen Speisen

Zucchini in süßen Speisen mag zunächst ungewöhnlich klingen, aber sie verleiht Gebäck eine saftige Konsistenz und einen milden Geschmack, der hervorragend mit süßen Zutaten harmoniert. Klassische Beispiele sind das Zucchinibrot und der Zucchinikuchen.

Für den Zucchinikuchen reibst du eine mittelgroße Zucchini fein und drückst sie leicht aus, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. In einer großen Schüssel vermischst du Mehl, Kakao, Zucker, Vanillezucker, Salz und Natron. Nimm dir eine separate Schüssel und vermische in ihr die Butter, den Joghurt, die Eier und das Eigelb. Gib die geriebene Zucchini und ein paar Schokoladentropfen hinzu und rühre alles gut durch.

Gieße den Teig in eine mit Backpapier ausgekleidete Backform und backe das Brot bei 180 Grad Celsius für etwa 30 Minuten. Lass den Zucchinikuchen vollständig abkühlen, bevor du es anschneidest.

Zucchini braten oder grillen

Das Braten oder Grillen von Zucchini ist eine schnelle und einfache Methode, um sie zuzubereiten. Schneide die Zucchini in gleichmäßige Scheiben oder Streifen und mariniere sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und frischen Kräutern wie Rosmarin oder Thymian. Lass die Marinade etwa 10 Minuten einwirken, damit die Aromen gut einziehen können.

Erhitze eine Pfanne oder einen Grill auf mittlerer bis hoher Stufe. Lege die Zucchinischeiben in die Pfanne oder auf den Grill und brate oder grille sie für etwa 3-4 Minuten auf jeder Seite, bis sie goldbraun und leicht knusprig sind. Wende die Scheiben vorsichtig, damit sie nicht zerfallen. Bestreue sie vor dem Servieren mit zerbröseltem Feta und Pinienkernen.

Eine Variation dieser Methode ist die Zubereitung von Zucchini-Spießen. Hobele Zucchini in dünne Scheiben und umwickle Fetawürfel mit ihnen. Stecke sie abwechselnd mit Kirschtomaten auf einen Spieß. Vermische Olivenöl, Salz, Pfeffer und die Kräuter miteinander und bestreiche die Spieße damit. Grille die Spieße auf dem Grill, bis der Feta etwas schmilzt. Diese Spieße sind perfekt für Sommergrillpartys und ein echter Hingucker auf dem Tisch.

Wie kann man Zucchini vitaminschonend zubereiten?

Um die wertvollen Vitamine und Nährstoffe der Zucchini zu erhalten, empfiehlt es sich, sie schonend zuzubereiten. Eine vitaminschonende Methode ist das Dampfgaren. Schneide die Zucchini in gleichmäßige Stücke und lege sie in einen Dampfgarer oder ein Sieb, das über einen Topf mit kochendem Wasser passt. Decke den Topf ab und gare die Zucchini für etwa 5-7 Minuten, bis sie zart, aber noch bissfest ist.

Eine weitere Möglichkeit ist das Blanchieren. Bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen und bereite eine Schüssel mit Eiswasser vor. Gib die Zucchinistücke für etwa 2-3 Minuten in das kochende Wasser und schrecke sie dann sofort im Eiswasser ab. Durch das schnelle Erhitzen und Abkühlen bleiben die Vitamine erhalten, und die Zucchini behält ihre leuchtende Farbe.

Auch das Dünsten ist eine schonende Zubereitungsmethode. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und füge die Zucchinistücke hinzu. Decke die Pfanne ab und dünste die Zucchini bei niedriger Hitze für etwa 5-7 Minuten. Rühre gelegentlich um, damit die Stücke gleichmäßig garen. Würze die Zucchini nach Belieben mit Salz, Pfeffer und frischen Kräutern.

Mit diesen Methoden kannst du Zucchini zubereiten und gleichzeitig köstliche, aromatische Gerichte genießen. Probiere verschiedene Zubereitungsmethoden aus und finde heraus, welche dir am besten gefällt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.