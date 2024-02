Bald ist wieder Superbowl! Das Finale der amerikanischen National Football League erfreut sich in den letzten Jahren auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Veranstaltest du eine Superbowl-Party und bist auf der Suche nach einem anderen Snack als Burger und Nachos? Dann sorge für einen echten Hingucker und serviere diese frittierte Zwiebelblume!

Süß, knusprig, hübsch anzusehen: Frittierte Zwiebelblumen sind ein echter Hingucker

Jedes Jahr am zweiten Februarwochenende schauen zahllose Menschen zu, welches Team der amerikanischen Football-Profiliga den Titel holt. Einige schauen das Spektakel nur wegen der Halftime-Show, wo jedes Jahr ein großer US-amerikanischer Star auftritt. Zu welchem Anlass auch immer, Fans weltweit treffen sich an diesem Abend nicht nur, um den Superbowl zusammen gucken, sondern auch gemeinsam Abend zu essen. Dabei sind amerikanische Klassiker ein Muss. Das heißt: Mini-Burger, knusprige Pommes und Hot Dogs. Superbowl-Fans in den USA tischen zu diesem Anlass ein ganzes Arsenal an fettig-salzigem, verboten leckerem Fingerfood auf. Dazu gehört unter Anderem diese Zwiebelblume, auf Englisch „Blooming Onion“, ein beliebter Snack, der auf deutschen Superbowl-Partys definitiv häufiger gegessen werden sollte.

Um die frittierte Zwiebelblume zuzubereiten, schneidest du eine große Gemüsezwiebel sternförmig ein und lässt dabei die Wurzel intakt. So fallen die einzelnen Schichten nach außen weg, ohne dass sie auseinander brechen. Die Zwiebel tauchst du dann in eine gewürzte Panade und frittierst sie im Ganzen. Das Ergebnis ist eine warme, süße Zwiebel in einer knusprigen Hülle. Das beste daran: Sie eignet sich perfekt als Party-Snack für mehrere Leute, denn die einzelnen Segmente können einfach abgezupft werden.

Zur frittierten Zwiebelblume wird in den USA besonders gerne ein würziger Dip gereicht, den du zu Hause ganz einfach zusammenmischen kannst. Vermenge hierfür Ketchup und Mayonnaise mit Paprika- und Knoblauchpulver, Oregano, Cayennepfeffer und die Geheimzutat Sahnemeerrettich nach Geschmack und lasse die Soße etwa eine halbe Stunde durchziehen. Wenn du eine scharf-süße Abwechslung anbieten möchtest, schmeckt auch unsere Honig-Senf-Soße hervorragend dazu.

