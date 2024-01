Fülle die Nutella mit einem Löffel in eine Eiswürfelform und friere es dann ein.

Schlage Eiweiß mit Zucker, Milch, Vanillearoma und Öl zusammen schaumig und hebe dann Mehl und Backpulver vorsichtig unter. Gib den Teig in eine gefettete Springform.

Hole die eingefrorenen Nutella-Halbkugeln aus dem Gefrierschrank und wälze sie in Kakaopulver.

Drücke die Nutella-Halbkugeln mit einer Gabel in den Teig in der Springform – sie sollten komplett im Teig „verschwinden“. Schiebe die Kuchenform bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Bestäube den Kuchen nach dem Auskühlen noch mit Puderzucker.