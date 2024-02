3 geniale Rezepte mit Ei | Omelett und Spiegelei, mal anders Zum Garnieren, als Snack oder als Hauptmahlzeit – Eier sind immer eine gute Idee! Die einen schwören auf Spiegelei, die anderen bevorzugen eher ein saftiges Rührei. Wir mögen eigentlich alles mit Ei und haben euch in der Vergangenheit schon mehrmals mit ausgefallenen Ei-Ideen beglückt. Heute kommen mal wieder drei kreative Rezepte mit Ei, die Abwechslung auf den Speiseplan bringen. Mach dich bereit für ein Kartoffel-Omelett, ein Spiegelei mit chinesischem Touch und frittierte Stäbchen, die an Fischstäbchen erinnern, aber aus Ei sind!

Gestockt, pochiert, frittiert, geschlagen, gekocht. Eier sind so vielseitig einsetzbar, dass uns schon fast schwindelig wird. Rezepte mit Eiern werden niemals langweilig. Denke also daran, immer eine Packung Eier im Kühlschrank zu lagern. Denn wenn dir in der Küche mal wieder nichts einfallen will: Eier werden es richten!

Kartoffel-Käse-Omelett mit Hackfleisch keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Rinderhackfleisch

1 EL Öl

Salz

Pfeffer

500 g Kartoffeln

2 EL Mehl

1 TL Kräutermix

2 Eier Für die Füllung: 2 EL Ketchup

1/2 Zwiebel in Streifen geschnitten

2 EL gehackte Petersilie

70 g geriebener Käse Mozzarella, Gouda o. Ä. Zubereitung Brate als Erstes in einer Pfanne Hackfleisch in Öl scharf an. Würze mit Salz und Pfeffer und stelle die Pfanne erst einmal beiseite.

Reibe die Kartoffeln in ein Tuch und drücke die Flüssigkeit heraus. Gib die geriebenen Kartoffeln dann in eine Schüssel, füge Eier, Kräutermix, Mehl, Salz und Pfeffer hinzu und vermenge alles miteinander.

Gib Öl in eine beschichtete Pfanne und verteile in ihr gleichmäßig die Kartoffelmasse. Brate sie von beiden Seiten ca. 3 bis 4 Minuten an. Bestreiche das Kartoffel-Omelett mit Ketchup und verteile auf einer Seite das angebratene Hackfleisch. Gib Zwiebeln, Petersilie und Käse hinzu und klappe das Omelett einmal zusammen. Lass den Käse bei geschlossenem Deckel und geringer Hitze schmelzen.

Yin-Yang-Spiegelei keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 8 Minuten Min. Gesamtzeit 8 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien Alufolie

Schnapsglas oder Deckel einer Flasche Zutaten 1x 2x 3x 2 Eier

beschichtete Pfanne am besten eine Crêpe-Pfanne Zubereitung Trenne die beiden Eier und verrühre Eiweiß und Eigelb sorgfältig. Streiche die Pfanne dünn mit Öl aus und lege ein aus Alufolie geformtes S hinein.

Gib auf die linke Seite der S-Form das Eiweiß (behalte aber 1 EL davon zurück), lass es kurz anstocken und entferne die Alufolie. Gib auf die andere Seite das Eigelb und halte ebenfalls 1 EL davon zurück.

Stich sowohl aus dem Eiweiß als auch aus dem Eigelb mit einem Schnapsglas oder einem Deckel einen Kreis aus und gib die zuvor zurückgehaltenen TL Eiweiß und Eigelb in die Mulden der jeweils anderen Farbe. Nach kurzer Zeit ist alles fertig gegart.