Ritze die Eier an der dickeren Stelle mit einem spitzen, kleinen Messer ein und brich vorsichtig ein kleines Loch in die Schale. Zerstich die Eihaut mit einem Zahnstocher und verquirle mit ihm dann das Ei. Lass das verquirlte Ei aus dem Loch herausfließen. Wenn die Eier leer sind, lege die Schalen in einen Topf mit Wasser, lasse sie aufkochen und danach trocknen.

Mische die jeweiligen Götterspeisenpulver mit Zucker und heißem Wasser an. Mische dann immer jeweils die Hälfte der Götterspeise (von allen Farben) mit je 15 g Naturjoghurt (in einer gesonderten Schüssel).

Stelle die getrockneten Eierschalen mit dem Loch nach oben in einen Eierkarton. (Tipp 1: Befülle die Eier mit Wasser und wiege sie dann, um in etwa zu wissen, wie viel Flüssigkeit in ein Ei passt; Tipp 2: Klebe die Eier ruhig an dem Karton fest, dann kann nichts verrutschen und das Befüllen geht leichter und gleichmäßiger vonstatten).

Fülle nun die erste Schicht blauen Wackelpudding in die Eier und stelle sie dann kalt. Danach kommt eine Schicht blauer Joghurt hinein (danach wieder kühlen). So werden die Eier jetzt nach und nach gefüllt (Grün, Joghurt-Grün, Gelb, Joghurt-Gelb, Rot, Joghurt-Rot). Nimm beim Befüllen am besten eine Spritze zu Hilfe. Lass die Eier über Nacht komplett fest werden.