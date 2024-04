Kuchen: Dieser 3-Zutaten-Schokokuchen ist perfekt, um Schokoladenreste und Eier von Ostern zu verbrauchen

Na, hast du noch jede Menge Schokohasen vom Osterfest übrig? Und Eier sind auch noch ganz schön viele da? Dann wird’s Zeit, einen 3-Zutaten-Schokokuchen zu backen! Für den brauchst du nämlich nur noch Butter, dann kann’s schon losgehen.

3-Zutaten-Schokokuchen aus Osterschokolade: süße Resteverwertung

Ein Kuchen ohne Mehl, dafür mit übrig gebliebenen Schokohasen und Eiern vom Osterwochenende: Das ist unser 3-Zutaten-Schokokuchen. Irgendwann hängt einem die Schoki doch irgendwie zum Hals heraus, aber wegschmeißen ist natürlich keine Option. Anstatt sie in die hinterste Ecke des Süßigkeitenschranks zu schieben und dann zu vergessen, backen wir also lieber einen leckeren, saftigen Kuchen daraus.

Da der glutenfrei ist, können davon übrigens auch all jene naschen, die gegen das Weizeneiweiß allergisch sind. Und auch die Ostereier, die noch übrig sind und auf ihre Verwendung warten, finden endlich ein Zuhause, und dann auch noch so ein süßes!

Unser 3-Zutaten-Schokokuchen besteht also aus Schokolade, Eiern und Butter. Diese muss mit der Schoki zunächst in einem Wasserbad schmelzen. Derweil werden die Eier eine Weile gerührt. Nimm dir dafür ruhig zehn Minuten Zeit, damit sie weiß-schaumig werden. Beim Unterheben der geschlagenen Eier unter die Butter-Schoko-Masse solltest du behutsam und vorsichtig vorgehen, damit du das Volumen nicht verlierst. Und dann geht’s schon ab in den Ofen.

Übrigens: Hast du schon mal einen Blick in unser Leckerwissen geworfen? Wir geben Tipps rund ums Kochen und Backen, etwa, wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst. Lies dich schlau!

Einfache Kuchenrezepte wie dieses für unseren 3-Zutaten-Schokokuchen machen gute Laune, denn sie gelingen ohne Probleme. Daher mögen wir auch diesen Joghurtkuchen aus drei Zutaten so gern. Unser 5-Minuten-Kuchen ist ebenfalls ein echter Glücksgriff, ebenso wie der Zitronen-Schmand-Kuchen. Da lacht das Naschkatzenherz!