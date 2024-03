Fehlende Backzutaten ersetzen: Was eignet sich statt Butter, Eier und Co.?

Ganz egal, ob man sich sorgfältig vorbereitet oder spontan einen Kuchen backen möchte: Manchmal fehlt leider die eine oder andere Zutat. Entweder hat man sie beim Einkauf vergessen oder die Vorräte sind überraschend zur Neige gegangen. Wie dann fehlende Backzutaten ersetzen? Wir kennen die besten Alternativen.

Mit diesen Alternativen kannst du fehlende Backzutaten ersetzen

Es ist doch so schön: Ein Stück selbstgemachter Kuchen oder ein Muffin können das Wochenende versüßen. Hat man tagsüber etwas mehr Zeit, verbringen viele diese in der Küche, um leckere Köstlichkeiten zu backen. Für viele Rezepte benötigt man keine besonderen Zutaten, sondern ist mit Mehl, Butter, Eiern und Co. bereits bestens ausgestattet.

Was aber tun, wenn man bemerkt, dass doch etwas fehlt und der Supermarkt schon geschlossen ist? Die Nachbarn können auch nicht aushelfen, und da bleibt nur eins: Man muss die fehlenden Backzutaten ersetzen, irgendwie klappt das sicher. Tatsächlich ist das gar nicht so schwer. Für die Grundzutaten gibt es ein paar Alternativen, die sich als Ersatz eignen.

Besonders leicht kannst du Backpulver ersetzen

Natron ist die gängigste Alternative zu Backpulver. Wie genau du Backpulver mit Natron ersetzen kannst und welches Mengenverhältnis gilt, kannst du in unserem Leckerwissen nachlesen.

Beachte, dass du Natron mit etwas Säure verwenden musst, damit es seine Triebkraft entfalten kann. Dafür eignen sich beispielsweise Joghurt, Buttermilch oder Zitronensaft.

Alternativen für Mehl beim Backen

Reicht dein Mehl nicht mehr für den ganzen Kuchen, kannst du die benötigte Menge mit gemahlenen Mandeln oder Haselnüssen aufstocken. Auch gemahlene Haferflocken eignen sich. Allerdings lässt sich Mehl als fehlende Backzutat nicht vollständig, sondern zu maximal 50 Prozent, austauschen. Diese Alternative hilft also wirklich nur, wenn du noch etwas Mehl zu Hause hast und lediglich einen Teil der im Rezept angegebenen Menge ersetzen musst.

Beachte: Entscheidest du dich für die gemahlenen Nüsse, reduziere die Menge von Butter oder anderem Fett im Rezept ein wenig. Nüsse haben bereits einen relativ hohen Fettgehalt.

Vollkornmehl kannst du leicht mit hellem Mehl ersetzen.

Ersatz für Butter beim Backen

Butter beim Backen zu ersetzen, ist ebenfalls möglich. Du kannst beispielsweise einfach auf Margarine zurückgreifen. Außerdem eignen sich geschmacksneutrale Öle wie etwa Rapsöl. Statt 100 Gramm Butter kannst du 80 Milliliter Öl verwenden. Die Menge von Margarine musst du nicht anpassen.

Backen ohne Ei

Für das Backen ohne Ei haben wir dir bereits viele gängige Alternativen vorgestellt. Die häufigsten Methoden sind vermutlich Apfelmus oder Bananenmus. Möchtest du damit die fehlende Backzutat ersetzen, kannst du pro Ei etwa 50 bis 80 Gramm Fruchtmus rechnen.

Ebenfalls beliebt ist das sogenannte Leinsamen-Ei. Hierfür mischst du einen Esslöffel geschrotete Leinsamen mit drei Esslöffeln Wasser und lässt das Ganze ein paar Minuten quellen. Mit dieser Mischung ersetzt du ebenfalls ein Ei.

Zucker beim Backen ersetzen

Um Zucker auszutauschen, kannst du zum Beispiel Honig oder einen Sirup wie Ahornsirup oder Agavendicksaft verwenden. Ihr Aroma kann sich allerdings auf den Geschmack des fertigen Kuchens auswirken. Wem das egal ist, hat in diesen Zuckeralternativen einen guten Ersatz gefunden.

Du kannst statt herkömmlichem Zucker aber auch Birkenzucker oder Kokosblütenzucker zum Backen benutzen.

Wie kann man Hefe ersetzen?

Sogar Hefe kannst du beim Backen ersetzen. Nimm statt frischer Hefe Trockenhefe. Aber auch Backpulver eignet sich, um Hefe als fehlende Backzutat zu ersetzen. Für 500 Gramm Mehl nutzt du am besten ein ganzes Päckchen Backpulver, um die Triebkraft von Hefe zu erreichen. Der Vorteil: Du musst deinen Teig nicht ruhen lassen.